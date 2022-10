Mann aus Waiblingen benennt neue Krebsart nach Sahra Wagenknecht

Eine Krebsart aus Indonesien ist künftig nach der Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht benannt. Ein Fan und Meerestierexperte aus Waiblingen hat das Tier entdeckt und beschrieben.

Eine vor einigen Jahren entdeckte Meereskrebsart trägt künftig den Namen der Bundestagsabgeordneten Sahra Wagenknecht (Linke). Die wissenschaftliche Benennung des rot gefärbten Krebses als Cherax wagenknechtae geht auf den Meerestierexperten Christian Lukhaup aus Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) zurück, der das Tier bei einem Aufenthalt in Indonesien erstmals entdeckt hatte.

Benennung der Krebsart: ein Dankeschön an Wagenknecht

Die Politikerin habe ihn inspiriert, entschlossen für eine bessere und fairere Zukunft zu kämpfen, begründete Lukhaup seine Namenswahl. Dies sei die beste Weise, ihr dafür zu danken.

Wer ist Sahra Wagenknecht? Ein Hobby-Forscher hat eine neue Krebsart nach der Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht benannt. dpa Bildfunk Britta Pedersen Sahra Wagenknecht ist Bundestagsabgeordnete der Partei "Die Linke". Sie gilt als charismatisch und streitbar. Unter anderem wegen ihrer Positionen zur Corona-Politik und zum Ukraine-Krieg ist sie in ihrer Partei zunehmend umstritten. So äußerte sich Wagenknecht während der Corona-Krise skeptisch gegenüber den neuartigen mRNA-Impfstoffen gegen das Coronavirus und lehnte eine mögliche Impfpflicht ab. Zu Beginn des Ukraine-Krieges gab sie die Schuld für dessen Ausbruch den USA und relativierte damit den völkerrechtswidrigen Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine. Sie ist mit dem ehemaligen Parteivorsitzenden der Linken, Oskar Lafontaine, verheiratet. Dieser hat die Partei 2022 verlassen.

Gemeinsam mit dem Biologen Rury Eprilurahman von der Universität Gadjah Mada in Yogyakarta (Indonesien) hat Lukhaup die neue Krebsart in der aktuellen Ausgabe des Fachmagazins "Zoosystematics and Evolution" beschrieben: Mit relativ großen Augen, drei markanten Zähnen und einem länglichen Körper in dunklem Rot zeigt sich der Cherax wagenknechtae seinem Betrachter.

Die neue Krebsart ist nach Angaben Lukhaups nicht die erste Entdeckung eines Meerestiers durch den Hobby-Wissenschaftler. Mehrere Süßwasserkrebse und Garnelen wurden seinen Angaben zufolge bereits erstmals von ihm beschrieben.