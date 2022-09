per Mail teilen

In Weinstadt im Rems-Murr-Kreis hat ein Mann in seinem Garten eine zwei Meter lange Würgeschlange entdeckt. Laut Polizei handelt es sich um eine Madagaskarboa.

Der Mann war in seinem Garten unterwegs, als er die armdicke Schlange auf sich zukriechen sah. Er rief die Polizei, die die Würgeschlange in einen Karton lotste und in die Stuttgarter Wilhelma brachte.

In der Wilhelma fand man heraus, dass es sich bei dem Exemplar um eine Madagaskarboa handelt. Die dämmerungs- und nachtaktive Schlange ist laut dem Stuttgarter Zoo stark gefährdet und steht unter besonderem Artenschutz. Die Polizei versucht nun, den Besitzer der Schlange zu finden.