Im Kreis Ludwigsburg wurde ein zehnjähriger Junge in einen teilweise zugefrorenen See gestoßen. Die Täter sollen minderjährig sein. Die Polizei sucht Zeugen.

Unbekannte haben in Korntal-Münchingen (Kreis Ludwigsburg) einen zehnjährigen Jungen in einen teilweise zugefrorenen See in Korntal gestoßen. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Bei den Tätern soll es sich um zwei ebenfalls Minderjährige handeln.

Korntal: Unbekannte fordern Bargeld und drohen mit Schlägen

Nach Angaben der Polizei sollen die unbekannten Täter Bargeld von dem zehnjährigen Jungen gefordert haben. Nachdem dieser dies verweigerte, drohten sie ihm mit Schlägen und beleidigten ihn, so die Polizei. Daraufhin soll einer der beiden den Jungen in den See gestoßen haben. Die mutmaßlichen Täter flohen im Anschluss.

Zehnjähriger rettet sich aus See - Polizei sucht Zeugen

Der Junge soll sich selbstständig aus dem Wasser gerettet haben. Er blieb unverletzt. Laut Polizei handelt es sich bei den mutmaßlichen Tätern um Jugendliche im Alter zwischen 12 und 13 Jahren.

Einer der beiden Tatverdächtigen soll dunkle Haare haben und trug eine Jeanshose sowie weiße Turnschuhe. Der zweite sei blond gewesen und trug ebenfalls Jeans. Die Polizei Korntal-Münchingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise.