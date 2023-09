Im Rems-Murr-Kreis blockiert ein Software-Fehler die Zulassung der Fahrzeuge von Unternehmern und Unternehmen. Verantwortlich hierfür ist der Software-Hersteller Komm.One.

Zum Start der neuen Fahrzeug-Zulassungsverordnung des Bundesverkehrsministeriums soll es möglich sein, dass juristische Personen ihre Fahrzeuge digital zulassen können. Eine böse Überraschung erlebt die Landkreisverwaltung des Rems-Murr-Kreises: Die neue Software des Stuttgarter Unternehmens Komm.One musste wegen eines Softwareproblems offline geschaltet werden.

Nach SWR-Recherchen war zusätzlich ab dem Nachmittag noch die allgemeine Portalseite für die Software ausgefallen. So war die Onlinezulassung im Land auch von einigen anderen Zulassungsbezirken aus nicht möglich. Auf SWR-Anfrage am frühen Abend hieß es von Komm.One, dass man sich sofort um das Problem kümmern werde. Inzwischen ist die Webseite teilweise wieder erreichbar. Im Rems-Murr-Kreis oder in Ulm etwa ist die Online-Zulassung aber weiterhin gestört.

Landratsamt zeigte sich überrascht

In einer Pressemitteilung versicherte der Landkreis, dass die Verwaltung alle nötigen Schritte eingeleitet habe, um die vierte Stufe der digitalen Zulassung (i-Kfz 4) starten zu können. So habe man extra Schulungen mit Mitarbeitenden durchgeführt. Jedoch sei man bei der Umsetzung von Komm.One abhängig.

Digitale Zulassung per Webportal

In der Landkreisverwaltung habe man erst kurzfristig erfahren, dass der Rems-Murr-Kreis einer von vier Land- und Stadtkreisen in Baden-Württemberg sei, in dem die 4. Stufe der digitalen Kfz-Zulassung nicht möglich ist. Die Zulassungs-Software "KM-Fahrzeug" kommt nach Angaben von Komm.ONE derzeit in 28 Zulassungsbezirken zum Einsatz, bis zum Jahresende sollen es 39 sein. Mit der vierten Stufe der digitalen Zulassung sollte es nicht nur für juristische Personen möglich sein, ihre Fahrzeuge anzumelden, sondern auch das Privatpersonen nach Zulassungsantrag mit einem digitalen Zulassungsschein direkt losfahren können.

Selbsttest: keine Probleme in Stuttgart und Böblingen

Auch Stuttgart und Böblingen wollen die Software für die digitale Zulassung für juristische Personen nutzen. Nach SWR-Recherchen sind die Portale der Zulassungsstellen nicht offline gestellt. Die digitale Kfz-Zulassung ist gesetzlich vorgeschrieben, seit 2015 setzt das Bundesverkehrsministerium diese stufenweise um. In Stuttgart gab es zuvor schon Probleme.