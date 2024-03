Hutmacher gibt es in Baden-Württemberg nur zwei. Einer davon ist Michael Merten aus Stuttgart. Modist - für ihn ein Traumberuf! Warum eigentlich?

Michael Merten aus Stuttgart ist Modist. Als einer der wenigen Männer in dieser Branche fühlt er sich wie der sprichwörtliche Hahn im Korb. Er war Bürokaufmann und Flugsicherungsassistent, aber im Hutmachen hat Michael Merten seine Erfüllung gefunden.

Hutmacher: Ein vielfältiger und kreativer Beruf

Was ihm besonders Spaß macht, ist, dass er am Ende ein Produkt hat - mit seinen Händen gemacht. Das sei eine tolle Erfüllung für ihn, sagt er dem SWR.

Man kann kreativ sein. Man kann was entwickeln. Man arbeitet mit tollen Materialien.

Seit 2021 fertigt Merten in seinem Ladenatelier Hüte, Kopfbedeckungen und Fascinators in aufwendiger Handarbeit an. Zwei Tage in der Woche arbeitet er in der Modisterei der Staatstheater Stuttgart, wo Kopfbedeckungen für Oper, Ballett und Schauspiel entstehen.

Hüte tragen ist was für Mann und Frau. Im Laden von Michael Merten hängen Hüte klassische Fedora Filzhüte für den Herrn. SWR Markus Frank

Ein Mann als Hutmacher ist "exotisch"

Warum es in diesem Beruf so wenige Männer gibt, ist selbst für die Expertin Sophie Metzger eine schwer zu beantwortende Frage. Die Hutmacherin aus Esslingen ist Ausbilderin und auch Michael Merten hat bei ihr gelernt. Ein Mann in diesem Beruf, das sei schon exotisch, sagt sie. Noch einen weiteren Mann habe sie ausgebildet, aber der sei nicht dabei geblieben.

Man muss brennen für den Beruf. Man muss das wollen und dann klappt das auch.

Michael Merten trägt auch gerne Hüte und Mützen. Er fühlt sich dadurch "behütet". Dieses Gefühl möchte er auch seinen Kundinnen und Kunden mit auf den Weg geben.