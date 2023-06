In Rechberghausen stand ein Grünabfallplatz in Vollbrand. Die Einsatzkräfte waren mit einem Großaufgebot vor Ort. Ein Feuerwehrmann musste verletzt ins Krankenhaus geflogen werden.

Ein Komposthaufen auf dem Grünabfallplatz in Rechberghausen (Kreis Göppingen) hat am Montagvormittag Feuer gefangen. Bis zum Abend konnte das Feuer gelöscht werden. Ein Feuerwehrmann sei verletzt worden, teilte die Polizei mit. Deshalb sei auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz gewesen. Das Technische Hilfswerk (THW) half mit drei Radladern den großen Komposthaufen auseinander zu ziehen, um besser an den Brandherd zu gelangen, so ein Sprecher der Feuerwehr.

B297 rund um den Grünabfallplatz gesperrt

Der Grünabfallplatz liegt an der Bundesstraße 297 am Rande von Rechberghausen. Die Straße wurde zwischenzeitig rund um den Kompostplatz komplett gesperrt. Wegen der starken Rauchentwicklung sollten Anwohner Türen und Fenster geschlossen halten. Sperrung und Warnmeldung wurden bis zum abend wieder aufgehoben.

Zwei brennende Komposthaufen in kurzer Zeit in Rechberghausen

Schon am Sonntag hatte es in Rechberghausen gebrannt. Dort standen zwei Hütten in Flammen, nachdem laut Polizei ein Gartenbesitzer Asche auf einen Komposthaufen gekippt hatte. Es entstand ein Sachschaden von rund 8.000 Euro. Der 50-jährige Gartenbesitzer müsse nun mit einer Anzeige rechnen.