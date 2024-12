per Mail teilen

Gemeinschaftlicher Menschenraub - unter anderem das wird vier Männern vorgeworfen, die sich ab Mittwoch vor dem Landgericht Stuttgart verantworten müssen.

Vier Männer sollen im Januar mit weiteren Personen zwei Männer in Stuttgart überfallen, geschlagen und ausgeraubt haben. Eines ihrer Opfer sollen sie danach in eine Gartenhütte verschleppt und gequält haben. Dafür stehen die Angeklagten ab Mittwoch vor dem Landgericht Stuttgart.

Der Attacke ging ein Streit um Drogen voraus

Die mutmaßlichen Täter glaubten offenbar, dass die Opfer schuld am Verlust von Betäubungsmitteln im Wert von 50.000 bis 60.000 Euro seien. Laut Staatsanwaltschaft Stuttgart wollten sich die Angeklagten deshalb an den zwei Männern rächen und sie berauben. Dafür hätten sie auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Stuttgart-Vaihingen unter anderem mit Holzlatten auf die zwei Männer eingeschlagen.

In Gartenhütte nach Kaltental verschleppt und misshandelt

Einem der Männer sollen sie auch noch dessen Mobiltelefon und Schmuck abgenommen und ihn dann in eine Gartenhütte in Stuttgart-Kaltental gebracht haben. Dort sei der Mann misshandelt und anschließend allein und hilflos zurückgelassen worden.