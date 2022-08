Junge nach Badeunfall in Holzgerlinger Freibad gestorben

per Mail teilen

Der 6-Jährige, der am Mittwoch im Freibad Holzgerlingen (Kreis Böblingen) verunglückt ist, ist seinen Verletzungen erlegen. Ein Schwimmer hatte das Kind aus dem Becken geborgen.

Nach mehreren Tagen im Krankenhaus sei der Junge verstorben, teilte die Polizei am Montag mit. Es sei weiter unklar, wie es dazu kam, dass der Sechsjährige bewusstlos im Becken trieb. Der Junge war offenbar mit seinem Vater im Freibad gewesen. Ein Schwimmer zog das leblose Kinder am vergangenen Mittwoch aus dem Becken.

Die Polizei hatte in der vergangenen Woche einen Zeugenaufruf gestartet, um zu ermitteln, wie es zu dem Unfall kommen konnte. Der Verunglückte war in kritischem Gesundheitszustand mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht worden.