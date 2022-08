Freibad in Holzgerlingen: Schwimmer zieht bewusstlosen Jungen aus dem Wasser

Ein aufmerksamer Freibadgast kann zunächst Schlimmeres verhindern und birgt das leblose Kind aus dem Becken. Ein Rettungshubschrauber bringt den Jungen in kritischem Zustand in ein Krankenhaus.

Ein Schwimmer hat am Mittwochnachmittag einen sechs Jahre alten, bewusstlosen Jungen im Waldfreibad in Holzgerlingen (Kreis Böblingen) aus dem Schwimmbecken gezogen. Anschließend kam der Junge in kritischem Gesundheitszustand mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Das Kind habe nur noch schwache Vitalfunktionen gezeigt, so eine Sprecherin der Polizei gegenüber der Deutschen Presse-Agentur.

Wie es zum Notfall im Holzgerlinger Waldfreibad kam, ist unklar

Noch ist nicht klar, wie es dazu kam, dass der Sechsjährige bewusstlos im Becken trieb. Die Polizei Ludwigsburg sucht nach Zeugen, die möglicherweise etwas beobachtet haben. Auf SWR-Anfrage teilte die Polizei in der Nacht zu Donnerstag mit, dass der Junge sich weiter im Krankenhaus befinde, weitere Angaben zu seinem Gesundheitszustand könne man jedoch nicht machen.