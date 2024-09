per Mail teilen

In Sachsenheim (Kreis Ludwigsburg) ist am Samstag ein Fahrer mit seinem Auto einen fünf Meter hohen Anhang hinuntergestürzt. Auf wundersame Weise blieb er nur leicht verletzt.

Glück im Unglück hatte am Samstagnachmittag ein 21-jähriger Mann. In Sachsenheim im Kreis Ludwigsburg stürzte er mit seinem Auto einen fünf Meter hohen Abhang hinunter. Der Sportwagen landete auf dem Dach in einem Waldstück.

Der Fahrer kann von Glück reden, dass ihm nicht mehr passiert ist.

Die Einsatzkräfte vermuteten beim Unfallopfer zunächst schwere Verletzungen und riefen einen Rettungshubschrauber. Verletzt wurde der Fahrer beim Sturz aus der Höhe glücklicherweise aber nur leicht.

Kontrolle über das Auto verloren

Laut Polizei verlor er auf der Landstraße in der Kurve die Kontrolle über das Auto und fuhr über die Schutzplanke. Der Grund dafür ist bislang unbekannt. Den Notruf setzte mutmaßlich ein Unfallzeuge ab. Den Schaden am Auto und an der Schutzplanke schätzt die Polizei auf rund 100.000 Euro.