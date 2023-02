Feuerbacher Tal: Fliegerbombe erfolgreich entschärft

Am Samstagvormittag ist im Feuerbacher Tal in Stuttgart eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft worden. In einem Sicherheitsradius von 500 Metern mussten Menschen evakuiert werden.

Ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg ist am Samstagvormittag im Feuerbacher Tal in Stuttgart erfolgreich entschärft worden. Hierfür mussten nach Angaben der Stadt knapp 200 Menschen evakuiert werden. Das Amt für öffentliche Ordnung hatte Betroffene darüber bereits im Vorfeld informiert. 250 Kilogramm schwere Fliegerbombe Der entschärfte Sprengkörper ist nach Angaben der Polizei in einem guten Zustand und wiegt um die 250 Kilogramm. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet. Busse der Linie 91 zwischen Feuerbach und Botnang fuhren während der Evakuierung. Der Betrieb wurde erst mit Beginn der Entschärfung eingestellt.