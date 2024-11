Seit seiner Kindheit ist Lukas Hepp Comic-Fan. Jetzt hat er einen Gruselcomic veröffentlicht, der in Stuttgart spielt. Die Orte, an denen es da spukt, kennen viele in der Region.

Lukas Hepp aus Esslingen hat sich einen Horror-Comic ausgedacht, der in Stuttgart spielt. In dem Heft "Stuttgarter Schocker" lässt der 32-Jährige es an bekannten Orten in der Landeshauptstadt spuken, zum Beispiel in der Fritty Bar. In den Ruinen der Kult-Pommesbude, die vor einigen Monaten abgerissen wurde, treibt ein Pommes-Monster sein Unwesen. Nur mit einem fiesen Trick können die Comic-Helden das Monster besiegen.

Grusel-Comic aus Stuttgart: Mehrere Spielorte

In Hepps Comic tauchen immer wieder Straßenszenen und Häuser auf, die viele Stuttgarterinnen und Stuttgarter kennen. Zum Beispiel kommt auch die Stadtbibliothek im Europaviertel im Comic vor.

Ein weiterer Spielort ist die Schwabstraße in Stuttgart-West. Diese Geschichte dreht sich um Hexen und Vermieter. Was hat es mit bösen Geistern zu tun, dass viele Schwaben so akribisch die Kehrwoche befolgen? Die Auflösung steckt in Hepps Comic.

Horror-Comic in Stuttgart im Laden

Seit seiner Kindheit ist Hepp Comic-Fan. Schon früh hat er selbst Comics geschrieben und gezeichnet. Irgendwann kam ihm dann die Idee, etwas Lokales zu machen. Mit zwei Zeichnern hat er mehrere Monate lang am "Stuttgarter Schocker" gearbeitet.

Nicht nur die Fritty Bar: Lukas Hepp hat schon weitere Orte für mögliche Fortsetzungen seines Comics im Kopf. Lukas Hepp

Nun verschickt Hepp die Hefte in Eigenregie an seine Kunden, die im Netz bestellen. Außerdem bieten einzelne Läden in Stuttgart den "Stuttgarter Schocker" an. Falls der Comic erfolgreich ist, plant Hepp weitere Folgen an anderen Orten in Stuttgart.