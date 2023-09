per Mail teilen

Was kostet eine Maß Bier auf dem diesjährigen Wasen? Welche Attraktionen sind neu in Stuttgart? Und warum gibt es kein Almhüttendorf mehr? Alle Antworten gibt es hier im Überblick.

Der Cannstatter Wasen 2023 wird am Freitag um 16 Uhr mit dem Fassanstich feierlich eröffnet. Das Volksfest läuft bis zum 8. Oktober.

Das Cannstatter Volksfest hat von Montag bis Donnerstag von 12 bis 23 Uhr geöffnet. Am Freitag geht es eine Stunde länger: von 12 bis 24 Uhr. Am Samstag öffnet es früher und hat von 11 bis 24 Uhr geöffnet. Am Sonntag sind die Zeiten von 11 bis 23 Uhr.

Der Tag der Deutschen Einheit als Feiertag fällt dieses Jahr auf einen Dienstag. An dem langen Wochenende inklusive Brückentag wird mit viel Andrang gerechnet. Deshalb ist der Wasen am 2. Oktober von 12 bis 24 Uhr und am Dienstag, 3. Oktober, von 11 bis 23 Uhr geöffnet.

Die Polizei ruft alle Besucherinnen und Besucher auf, wann immer möglich mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen. "Dann beginnt die Entspannung schon bei der Anreise" und man habe keinen Ärger mit Strafzetteln wegen Falschparken, sagte Jörg Schiebe, Revierleiter in Bad Cannstatt. Wohngebiete rund um das Volksfestgelände würden zum Teil mit Sperrungen vor Falschparkern geschützt, so Schiebe. Wie üblich fährt die Stadtbahnlinie U11 als Sonderlinie an allen Festtagen vom Hauptbahnhof direkt zum Cannstatter Wasen und zurück. Außerdem fahren mehrere S-Bahnlinien und Regionalbahnen zum Bahnhof in Bad Cannstatt. Von dort dauert der Fußweg zum Volksfest gut zehn Minuten.

Zum ersten Mal können Menschen, die mit dem E-Bike unterwegs sind, ihre Fahrrad-Akkus direkt auf dem Wasen-Gelände aufladen. Zwei Ladestationen befinden sich am Waseneingang an der König-Karls-Brücke und zwei neben dem Getränkeautomaten an der Talstraße nahe des Willi-Daume-Stegs. Das Aufladen der Akkus ist kostenlos.

Laut Veranstalter stehen im Bereich des Cannstatter Wasens Parkplätze für Pkw zur Verfügung. Das Parken kostet für Autos ganztägig 8 Euro. Neu ist in diesem Jahr ein Angebot zum "Mittagsparken" für diejenigen, die nur für ein Mittagessen auf das Volksfest kommen möchten. Wer zwischen 11:30 Uhr und 14 Uhr aufs Gelände einfährt und den Parkplatz vor 14:30 Uhr wieder verlässt, bekommt einen Teil der Tagesgebühr zurückerstattet und zahlt somit nur vier Euro.

Die Maß Bier kostet in den acht Festzelten zwischen 13,40 und 14,20 Euro. Das sagte Werner Klauss, Sprecher der Wasenwirte, dem SWR. Die günstigste Maß gibt es beim Wasenwirt, die Maß für 14,20 Euro im Festzelt "Klauss und Klauss".

Im Vergleich zum bundesweiten Durchschnitt seien die Fahrgeschäfte auf dem Cannstatter Wasen etwa ein bis zwei Euro günstiger, so Mark Roschmann, Vorsitzender des Schaustellerverbands Südwest. Ab 5 Euro aufwärts liegen laut Roschmann die Preise für größere Fahrgeschäfte. Bei der Überschlagsschaukel "Infinity" werde die 10-Euro-Marke gerissen, so der Veranstalter in.Stuttgart. Mark Roschmann vom Schaustellerverband betont, die Schausteller hätten sich bemüht, vor allem die Preise für Kinderangebote moderat zu halten. So koste das Kinderkarussell etwa 2,50 Euro und Boxauto zwischen 3 Euro und 3,50 Euro.

Mehr als drei Millionen Menschen waren vergangenes Jahr auf dem Wasen. Auch dieses Jahr wird es voraussichtlich wieder voll, besonders am Wochenende und rund um den Feiertag am 3. Oktober.

Tische in den Festzelten kann man online reservieren. Allerdings sind viele Zelte gerade an Freitagen und Samstagen schon weitgehend ausgebucht. Die Zelte haben unterschiedliche Buchungsbedingungen und Mindestverzehr-Regeln. Die Details werden auf der jeweiligen Buchungsseite der Zelte erklärt. Unter der Woche können Besucherinnen und Besucher laut Wasenwirt-Sprecher Werner Klauss auch spontan ohne Reservierung noch auf Plätze hoffen.

Neben den üblichen Sicherheitsmaßnahmen von Polizei und Ordnungsdienst gibt es dieses Jahr erstmals eine besondere Anlaufstelle für Frauen, Mädchen und alle, die sich entsprechend identifizieren. Am Eingang zum Festgelände, vom Parkplatz P10 kommend, steht ein dunkelblauer Container mit grünen Logos - die sogenannte "Wasenboje". Sie dient als "Safe Space" für Frauen und ist nach Angaben des Veranstalters während des gesamten Volksfests täglich von 13 Uhr bis zum Wasenschluss geöffnet - wenn nötig auch länger. Dort wird Hilfe angeboten, wenn Frauen zum Beispiel sexuell belästigt wurden, ihre Gruppe verloren haben oder ihr Handy aufladen wollen, um Freunde wiederzufinden. Sechs weibliche Fachkräfte mit sozialpädagogischem und psychologischem Hintergrund wurden für das Projekt geschult. Die "Wasen-Boje" ist ein Pilotprojekt der kommunalen Kriminalprävention und der Abteilung für Chancengleichheit der Stadt Stuttgart.

Bisher gab es auf dem Wasen ein Almhüttendorf. Dieses Jahr wird es vom "Albdorf" abgelöst. Damit will der Veranstalter die regionale Seite des Cannstatter Wasen betonen. Drei Viertel der Produkte im Albdorf müssen aus Baden-Württemberg stammen.