Brennende Kerze löst Brand in Schwieberdingen aus

Bei einem Brand in einem Reihenhaus in Schwieberdingen (Kreis Ludwigsburg) ist am Sonntagabend eine Person leicht verletzt worden. Sie hatte zwei Hunde vor den Flammen gerettet.

Eine Bewohnerin ist bei einem Brand in einem Reiheneckhaus in Schwieberdingen am Sonntagabend leicht verletzt worden. Auslöser für den Brand soll eine Kerze gewesen sein. Die hatten die Bewohner offenbar neben einem Sofa vergessen, bevor sie das Haus verließen. Als sie dann etwa zwei Stunden später zurückkehrten, stand das Wohnzimmer bereits in Flammen. In dem Haus befanden sich noch zwei Hunde. Der 41-jährigen Bewohnerin gelang es laut Polizei, die Hunde noch vor Eintreffen der Feuerwehr zu befreien. Die Frau wurde mit einer leichten Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Das Wohnzimmer im Haus in Schwieberdingen brannte aus Das im Erdgeschoss gelegene Wohnzimmer des Reiheneckhauses ist durch den Brand nicht mehr bewohnbar. Die Zimmer im 1. Obergeschoss sowie im Dachgeschoss wurden lediglich durch Rauch, jedoch nicht durch das Feuer beschädigt und sind weiterhin bewohnbar. Laut Polizeiangaben entstand ein Sachschaden von rund 300.000 Euro.