In Ludwigsburg brannte am Sonntagabend eine Parfümerie in der Nähe des Weihnachtsmarktes. Am Montag müssen Arztpraxen im Gebäude geschlossen bleiben.

Am Sonntagabend ist es in der Ludwigsburger Innenstandt zu einem Brand gekommen. Wie die Polizei mitteilte, fing eine Parfümerie in der Nähe des Weihnachtsmarktes Feuer - warum ist noch unklar. Ludwigsburger Weihnachtsmarkt kaum betroffen Lediglich ein Stand musste vorsorglich schließen, der Rest des Weihnachtsmarktes konnte den Abend über wie gewohnt geöffnet bleiben. Montag: Arztpraxen im Gebäude bleiben geschlossen Vom Feuer betroffen sind auch die über der Parfümerie liegenden Arztpraxen. Wie die Polizei mitteilte, müssen diese deswegen zumindest am Montag geschlossen bleiben. Insgesamt schätzt die Polizei den Sachschaden auf etwa 500.000 Euro, Verletzte gab es keine.