Heute Abend geht es los: Die Rockgruppe Rammstein tritt auf dem Cannstatter Wasen in Stuttgart auf. Am Freitag und Samstag werden 100.000 Fans erwartet. Die Vorbereitungen in Bildern.

Der Aufbau für die Rammstein-Konzerte auf dem Cannstatter Wasen in den letzten Zügen. SWR Hunderttausend Zuschauer werden am Freitag und Samstag zu den Rammstein-Konzerten erwartet. Drei Tribünen mit Sitzplätzen wurden an den Seiten eigens dazu auf dem Wasengelände aufgebaut. Die meisten Fans werden aber in der Mitte stehen. SWR Hier werden die Absperrgitter angekarrt und aufgebaut, die das Konzert-Gelände auf dem Wasen begrenzen und auch die Bühne schützen sollen. SWR Auf der Rückseite der Zuschauertribünen stehen die Schilder für Fluchtwege. SWR Ob es die Zuschauer auf den Tribünen aus den Sitzen haut? - Es wird laut. Sehr laut. SWR