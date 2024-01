per Mail teilen

Ein Haus im Aichtaler Stadtteil Grötzingen ist heruntergekommen, zum Teil einsturzgefährdet und schon lange nicht mehr bewohnbar. Doch die Gemeinde darf das Haus nicht abreißen.

Seit Jahren möchte die Gemeinde Aichtal (Kreis Esslingen) im Stadtteil Grötzingen ein Haus abreißen. Es wird dringend Platz für neuen Wohnraum gebraucht, aber das Regierungspräsidium Stuttgart verbietet der Gemeinde den Abriss. Denn das Haus sei ein Baudenkmal und stünde für einen wichtigen Teil der regionalen Nachkriegsgeschichte. Sebastian Kurz (CDU), Bürgermeister von Aichtal, aber sagt, das Haus sei vor allem einsturzgefährdet und nicht sanierbar. Seit Jahren passiert also - nichts.

Ein Haus, das Geflüchtete erbaut haben

Gegen den Abriss stehe die Geschichte des Hauses, erklärt Kurz: "Weil geflüchtete Menschen in der Nachkriegszeit das Gebäude selbst gebaut haben. Sie haben teilweise Lehm und Ziegel selbst hergestellt." Daher habe die Denkmalbehörde Einwände gehabt, das Haus abzureißen.

Einwände, die Kurz nicht nachvollziehen kann. "Das Gebäude zerfällt im Inneren. Da sind Wände eingestürzt", sagt er. Das gesamte Gebäude sei stark von Hausschwamm befallen, einem Schimmelpilz. Das Betreten sei nur mit Atemmaske und Schutzausrüstung möglich. Manche Teile seien gar nicht mehr begehbar, da sie einsturzgefährdet sind. "Es ist in keiner Weise nachvollziehbar, wie dieses Objekt überhaupt saniert werden kann", so Kurz.

Er wolle die Geschichte des Objektes gar nicht in Frage stellen, er sei auch bereit, in seiner Stadt auf die Geschichte dieses Hauses aufmerksam zu machen, so der Bürgermeister. Aber mit einer Sanierung des Gebäudes sei niemandem geholfen.

Regierungspräsidium: Haus ist ein Kulturdenkmal

Das Regierungspräsidium Stuttgart erklärte auf SWR-Anfrage, dass das baulich wenig veränderte Reihenhaus aus wissenschaftlichen und heimatgeschichtlichen Gründen ein Kulturdenkmal sei. "An dessen Erhaltung besteht aufgrund seines exemplarischen und dokumentarischen Werts ein öffentliches Interesse." Es stünde für die Suche nach einer effizienten und kostengünstigen Lösung für Bauaufgaben der Flüchtlingsunterbringung der Nachkriegszeit. Daher sei die Kommune in der Pflicht, das Haus zu erhalten.

Was ist ein Kulturdenkmal? Kulturdenkmale können Baudenkmale, Bodendenkmale und bewegliche Denkmale sein, wenn an ihrer Erhaltung wegen ihrer geschichtlichen, künstlerischen, wissenschaftlichen oder städtebaulichen Bedeutung ein öffentliches Interesse besteht. Damit unterstehen Kulturdenkmale dann dem Denkmalschutzgesetz. Ein eingetragenes Kulturdenkmal darf laut des Denkmalschutzgesetzes Baden-Württemberg nur mit Genehmigung der Denkmalschutzbehörde "wiederhergestellt oder instand gesetzt werden; in seinem Erscheinungsbild oder seiner Substanz verändert werden; mit An- oder Aufbauten, Aufschriften oder Werbeeinrichtungen versehen werden; von seinem Stand- oder Aufbewahrungsort insoweit entfernt werden, als bei der Eintragung aus Gründen des Denkmalschutzes verfügt wird, das Kulturdenkmal dürfe nicht entfernt werden".

Streit gärt seit 2017 - Wohnraum wird dringend benötigt

Seit 2017 gibt es den Streit zwischen der Gemeinde Aichtal und dem Regierungspräsidium Stuttgart schon. "Es ist ein Ping-Pong-Spiel", sagt Kurz. Immer wieder werden neue Abriss-Anträge gestellt, immer wieder werden sie abgelehnt. Die Gemeinde sei bereit gewesen, eine Prüfung durchführen, um zu zeigen, dass eine Sanierung sich finanziell nicht rechnen würde.

Doch das Regierungspräsidium habe deutlich gemacht, dass das die Situation nicht ändern würde. "Es handelt sich hier um eine Fläche von 2.000 Quadratmetern, die wir dringend benötigen, um Wohnraum zu schaffen", so Sebastian Kurz.