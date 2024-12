Die Brenz Band aus Ludwigsburg gilt als die älteste inklusive Band Deutschlands. Seit 50 Jahren musizieren Menschen mit und ohne Behinderung zusammen - nun gehen sie in Ruhestand.

Die Brenz Band hört auf - nach 50 Jahren und mehr als 2.000 Konzerten auf der ganzen Welt. "Wir sind wie eine Familie", erzählt Sänger und Akkordeonist Salvatore. "Aber jetzt werden wir alt und gebrechlich", ergänzt Band-Gründer Horst Tögel lachend - er ist inzwischen 84 Jahre alt.

Salva ist einer der Sänger der Brenz Band und spielt Akkordeon und Gitarre. SWR

Damals, vor 50 Jahren, begann die Geschichte der Brenz Band mit den beiden Männern. Horst Tögel wurde als junger Lehrer an eine Sonderschule in der Ludwigsburger Brenzstraße versetzt, Salvatore - auch Salva genannt - war einer seiner Schüler. "Da hat man uns nicht gegrüßt, weil die Eigenheim-Besitzer Angst hatten, dass wegen uns die Grundstückspreise sinken", erzählt Tögel rückblickend.

Harte Pionier-Arbeit für Inklusion

Es war eine andere Zeit - Inklusion gab es in den 1970er Jahren so gut wie nicht. Horst Tögel beschreibt das so: "Menschen mit Behinderung wurden verachtet - eine andere Sorte Mensch, die man halt mitschleppt und verköstigt. Und wenn man nett war, dann hat man ihnen über den Kopf gestreichelt."

Horst Tögel, Gründer der Brenz Band, spielt Dudelsack und viele weitere Instrumente. SWR

Tögel wollte das nicht akzeptieren: "Ich habe gesagt: Jetzt erst recht, mitten in die Gesellschaft rein" - so ging er mit seinen Schülern und einigen Musikinstrumenten in die Ludwigsburger Fußgängerzone. Jeden Tag zur gleichen Zeit musizierten sie dort. "Und dann kamen immer mehr Menschen, die mitgemacht haben", so Tögel. Die Brenz Band entstand.

Die Brenz Band erobert die Welt

Und schnell wurden sie erfolgreich: Die Brenz Band tourte quer durch Europa, gab Konzerte in Südamerika, im Nahen Osten und sogar in China. Die Musikerinnen und Musiker mit und ohne Behinderung bekamen zahlreiche Preise, unter anderem sind sie die ersten Menschen mit Behinderung, die "Künstler für den Frieden" der UNESCO geworden sind. Und Gründer Horst Tögel wurde für sein Engagement bereits mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet.

Ein ganz besonderes Highlight: Die Brenz Band durfte die Hymne des Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart "Für immer VfB" aufnehmen.

"Für immer VfB" (Version 2018)

Inklusive Musik: Andere machen weiter

Horst Tögel blickt auf diese Bandgeschichte mit Stolz zurück: "Nicht wegen unserer musikalischen Leistung, sondern weil wir heute allgemein akzeptiert sind." Sie seien nicht mehr "allein auf weiter Flur, das ist das Tolle dran. Andere machen’s weiter."

Mit einem großen Abschiedskonzert am 7. Dezember im Scala in Ludwigsburg verabschiedet sich die Brenz Band in den Ruhestand. "Da lassen wir ein letztes Mal die Sau raus", freut sich Mundharmonika-Spieler Volker. Die Brenz Band mag es dann zwar offiziell nicht mehr geben. Aber die Musikerinnen und Musiker mit und ohne Behinderung haben Geschichte geschrieben - und ihr Vermächtnis bleibt.