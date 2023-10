per Mail teilen

Im Berufsverkehr kommt es öfters zu Auffahrunfällen. Auch auf der Autobahn 81 zwischen Ludwigsburg und Stuttgart. Doch am Mittwoch war selbst die Polizei überrascht.

Auf der A81 Richtung Stuttgart hat es am Mittwoch bei Ludwigsburg innerhalb von sechs Stunden zwölf Autounfälle gegeben. Dadurch kam es immer wieder zu neuen Staus auf der Autobahn. Diese setzten sich laut Polizei teilweise bis in die Innenstadt von Ludwigsburg fort.

Polizei: Erster Unfall war um 6 Uhr früh

Wie eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Ludwigsburg am Donnerstag dem SWR sagte, krachte es zwischenzeitlich fast minütlich. Es kam teils zu 15 Kilometern Stau. Der erste Unfall ereignete sich morgens um kurz nach 6 Uhr, der letzte passierte gegen 12 Uhr.

Die Kolleginnen und Kollegen der Verkehrspolizei seien den ganzen Morgen auf der Autobahn gewesen, so die Sprecherin weiter. Insgesamt zwölf Unfälle in so einem Zeitraum sei "schon beachtlich".

Fünf verletzte Personen und 90.000 Euro Sachschaden

Alle Unfälle ereigneten sich zwischen der Anschlussstelle Ludwigsburg-Nord und Stuttgart-Feuerbach. Als Unfallursache nennt die Polizei vor allem Fehler beim Fahrstreifenwechsel und zu geringen Abstand.

Insgesamt wurden fünf Personen verletzt, drei von ihnen kamen ins Krankenhaus. 25 Fahrzeuge wurden beschädigt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 90.000 Euro.