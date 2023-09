Engelbergtunnel bei Leonberg und A81-Abschnitt bei Sindelfingen gesperrt

Mehrere zentrale Strecken im Raum Stuttgart sind am Wochenende nicht ohne weiteres befahrbar. Fachleute wollen sich in dieser Zeit um Tunneltechnik und die Fahrbahn kümmern.

Autofahrerinnen und -fahrer sollten sich im Raum Stuttgart auf Behinderungen durch Straßenarbeiten einstellen. Dies betrifft vor allem die A81. Grund dafür sind zum einen Fahrbahnarbeiten im Raum Sindelfingen/Böblingen (Kreis Böblingen), zum anderem Tests an der Tunneltechnik im Raum Leonberg (Kreis Böblingen).

Engelbergtunnel: Technik-Update und neue Zwischendecke

Die Technik im Engelbergtunnel auf der A81 bei Leonberg bekommt ein Software-Update. Dafür wird der Tunnel in der Nacht auf Sonntag voll gesperrt. Von etwa 22 Uhr Samstagabend bis 8 Uhr am Sonntagmorgen werde der Engelbergtunnel nicht befahrbar sein, so Autobahn GmbH des Bundes. In dieser Zeit sollen die Software der Betriebstechnik im Tunnel aktualisiert und Funktions- und Sicherheitstests durchgeführt werden.

In der Nacht auf Montag beginnt außerdem die nächste Phase der Sanierung des Engelbergtunnels. Nach Angaben der Autobahn GmbH wird dann eine Zwischendecke eingebaut. Dafür werde nachts jeweils zwischen 22 und 5 Uhr morgens der Verkehr der Weströhre einspurig durch die Oströhre geleitet.

A81 bei Sindelfingen sowie Abschnitt der K1073 gesperrt

Bei Sindelfingen finden außerdem weitere Arbeiten an der A81 statt. Von Freitagabend 22 Uhr bis voraussichtlich Montag gegen 5 Uhr wird die Autobahn deshalb abschnittsweise gesperrt: in Fahrtrichtung Singen zwischen den Anschlussstellen Sindelfingen-Ost und Böblingen-Hulb, in Fahrtrichtung Stuttgart zwischen der Anschlussstelle Böblingen-Hulb und der Anschlussstelle Böblingen/Sindelfingen, teilt die Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH (Deges) mit.

Außerdem ist ungefähr im selben Zeitraum die K1073 stellenweise gesperrt. Dies betrifft den Abschnitt zwischen der Kreuzung Dornierstraße/Gottlieb-Daimler-Straße/Böblinger Straße und der Kreuzung Böblinger/Calwer Straße/Heinkelstraße/Flugfeld-Allee. Die Arbeiten hier beginnen am Freitagabend gegen 20 Uhr und enden am Montagmorgen um 5 Uhr.