Nach schweren Regenfällen am Montagabend musste die Feuerwehr mehrfach ausrücken. Am Hauptbahnhof in Stuttgart zum Beispiel lief das Wasser an verschiedenen Stellen von der Decke.

Am Montagabend ist Wasser unter anderem in den S-Bahntunnel am Hauptbahnhof in Stuttgart eingedrungen. Augenzeugen berichten, dass an mehreren Stellen Wasser von der Decke - teils direkt auf den Bahnsteig - platschte. Die Deutsche Bahn hat auf SWR-Anfrage den Vorfall bestätigt.

Dieses Video hat eine Augenzeugin am Montagabend an der S-Bahn im Hauptbahnhof aufgenommen:

Die Deutsche Bahn will versuchen zu klären, wo das Wasser herkam. Man vermute, dass es sich um Oberflächenwasser gehandelt habe, das nicht mehr abfließen konnte und sich dann über Fugen oder einen Schacht den Weg in den S-Bahnbereich gesucht habe, sagte ein Bahn-Sprecher dem SWR am Montag. Der S-Bahnbetrieb sei nicht beeinträchtigt gewesen, die Züge seien für ihre Verhältnisse sogar sehr pünktlich gewesen.

Starke Regenfälle in Stuttgart: Wasser auch in der Klett-Passage

Auch die unterirdische Arnulf-Klett-Passage in Stuttgart war zeitweise am Montagabend überflutet. Dort lief das Wasser laut Feuerwehr selbstständig wieder ab. In der Königstraße sei Wasser über mehrere Stockwerke in ein Bankgebäude eingedrungen. Außerdem sind laut Feuerwehr mehrere Keller vollgelaufen.

Insgesamt habe es an diesem Abend sieben unwetterbedingte Einsätze in Stuttgart gegeben, sagte ein Feuerwehrsprecher dem SWR. Das Pensum sei für die Berufsfeuerwehr noch zu bewältigen gewesen. Andernfalls hätte man den Unwettermodus aktiviert und freiwillige Feuerwehren hinzugezogen.