2022 war wärmstes Jahr in Ludwigsburg

Viele Menschen haben in der Region Stuttgart letztes Jahr geschwitzt. Das zeigen auch die Wetterdaten aus Ludwigsburg. Die Stadt dokumentierte 2022 besonders viele heiße Tage.

Das vergangene Jahr 2022 war in Ludwigsburg im Durchschnitt das wärmste seit Beginn der Messungen. Laut Angaben der Stadt wurde die Tageshöchsttemperatur am 4. August erreicht, sie betrug 37,4 Grad Celsius. Im Jahresdurchschnitt wurden 12,1 Grad Celsius gemessen. 2022 wurde in Ludwigsburg ein Rekordwert an heißen Tagen dokumentiert. An 36 Tagen lag die Tageshöchsttemperatur mindestens bei 30 Grad Celsius. Auch die besonders hohe Zahl an sogenannten Wüstentagen spielt eine Rolle. An sieben Tagen erreichte die dafür erforderliche Maximaltemperatur mindestens 35 Grad Celsius.

Über das Infoportal werden mehrere Kennzahlen ermittelt

Im langjährigen Vergleich war es zudem auch sehr trocken. Diese und andere Messergebnisse der lokalen Wetterstation werden monatlich herausgegeben und reichen bis ins Jahr 2007 zurück. Über das Infoportal der Stadt lassen sich mehrere Kennzahlen ermitteln. So werden beispielsweise heiße Tage, Wüstentage, Frosttage, Regentage und der monatliche Niederschlag angegeben. Für langfristige Vergleiche stehen auch Daten von 1961 bis 1990 zur Verfügung. So zieht nach Angaben der Stadt die Statistikstelle Schlüsse über die Klima-Entwicklung in Ludwigsburg.

Wenig Regen und kaum eisige Tage

Das gesamte Jahr 2022 war - verglichen mit dem langjährigen Mittel von 666 Litern Regen pro Quadratmeter - eher niederschlagsarm. Es regnete nur 594,9 Liter auf den Quadratmeter. Auch die Anzahl der Regentage lag mit 155 unter dem Schnitt. Der Tag mit dem meisten Niederschlag war der 8. April mit 31,5 Litern pro Quadratmeter. Insgesamt gab es nicht sehr viele Frosttage. Die niedrigste gemessene Tagestemperatur wurde am 18. Dezember erreicht und lag bei minus 11,9 Grad Celsius. Auch Silvester passte gut ins Bild. Der Jahreswechsel war mit 18,9 Grad der wärmste seit Beginn der Datengrundlage 2007.

Klimakonzepte sollen für Abkühlung sorgen

Ludwigsburg steuert mit Klimakonzepten dagegen. So gibt es nach Angeben der Stadt Maßnahmen zur Begrünung, Sitzbänke an schattigen Plätzen und Trinkbrunnen. Zudem zeige die Stadtklimaanalyse, wo sich besonders von der Hitze betroffene Gebiete befänden, die entlastet werden müssten. Mehr Infos dazu bietet die Stadt auf ihrer homepage.