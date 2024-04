In sieben Städten in Baden-Württemberg wird am Donnerstag und Freitag der Bus- und Straßenbahnverkehr bestreikt. Die Gewerkschaft Verdi rechnet damit, dass an beiden Tagen in den betroffenen Gebieten kein Fahrdienst stattfinden wird. Bestreikt werden die kommunalen Nahverkehrsbetriebe in Stuttgart, Karlsruhe, Heilbronn, Freiburg, Baden-Baden, Esslingen und Konstanz.