Im Norden von Baden-Württemberg startet der Dienstag gebietsweise recht trocken und freundlich. Dabei bleiben die Temperaturen am Vormittag frisch mit maximal 10 Grad. Im Laufe des Nachmittags wechseln sich Sonne und Regen ab und es wird deutlich wärmer. In Mannheim und am Oberrhein sind bis zu 19 Grad möglich. Im südlichen Teil Baden-Württembergs halten sich dichte Wolken. Dort kommt es auch immer wieder zu Schauern und es werden lediglich um die 14 Grad Celsius erwartet. Ab Mittwoch setzen sich dann die Hochdruckgebiete immer mehr durch und es wird deutlich trockener - und auch wärmer.