Mit 62 Jahren eine Trainerlegende – Pferdewirtschaftsmeister Rüdiger Rau stellte für die Pony-Europameisterschaften der Vielseitigkeitsreiter ein Team zusammen, das Geschichte schrieb: Gold, Silber, Bronze sowie Mannschaftsgold gingen nach Deutschland, das hatte es noch nie gegeben.

Auch Olympiasieger Michael Jung kommt regelmäßig nach Altensteig, um die Tipps von Geländefreak Rau umzusetzen, auch beim Indoor-Derby in der Schleyerhalle übernimmt Rau Gestaltung und Verantwortung.In seinem Reitstall in Altensteig kümmert er sich nicht nur um junge ReiterInnen, sondern auch um Nachwuchspferde – es bedeuted jahrelange geduldige Arbeit, bis internationale Erfolge gefeiert werden können.

Deshalb steht er auch an diesem Wochenende morgens um 7 Uhr auf und kümmert sich bei seinem Turnier um Geländeprüfungen für Newcomer.