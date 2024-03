Sommertagszug und Riesenbrezel in Weinheim

In der Rhein-Neckar-Region haben am Sonntag die ersten Sommertagszüge stattgefunden. Tausende Menschen gingen auf die Straße, um mit dem alten Ritual den Winter zu verabschieden. Unter anderem in Weinheim und Ladenburg (beide Rhein-Neckar-Kreis).