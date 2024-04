Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) sieht Fortschritte bei der Digitalisierung an Schulen in Baden-Württemberg. So hätten mittlerweile 88 Prozent der Lehrkräfte ein dienstliches Endgerät - also Handy, Laptop oder Tablet. Das ist das Ergebnis einer Umfrage zum Stand der Digitalisierung unter 3.000 Lehrkräften.