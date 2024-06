Bei der Europawahl 2024 hat in Baden-Württemberg die CDU die meisten Stimmen errungen. Mit 14,7 Prozent wurde die AfD zur zweitstärksten Partei im Land- in manchen Landkreisen kam sie weit über 20 Prozent. Die im Land regierenden Grünen büßten kräftig ein. Am Tag danach analysieren die Parteien die Wahlergebnisse.