Schwierige Syrienhilfe

Omer Albakour ist Syrer, das schwere Erdbeben in seiner Heimat hat auch Opfer in seiner Familie gefordert. Nun beklagt der Ingenieur, der heute in Stuttgart wohnt, wie schwer es ist, für Angehörige ein Visum zu erhalten.

Der Norden von Syrien - Bilder wie aus einer anderen Welt: Das Erdbeben hart vieles zerstört, was der Krieg in den letzten Jahren verschont hatte. Omer Albakour kennt die Region, er selbst kommt aus Idlib in Syrien. Vor 8 Jahren kam er nach Stuttgart. Ihm geht es dort gut - seine Familie in der Heimat leidet allerdings. Nur: Ihr zu helfen, ist für Albakour kaum möglich.