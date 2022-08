So schwierig ist die Lage eines Schweinehalters in BW

per Mail teilen

Mit der Übergabe eines Brandbriefs haben die Schweinehalter in Baden-Württemberg auf sich aufmerksam gemacht. Ein Bauer aus Dielheim berichtet im SWR über seine Lage.

Wenn Manfred Sommer vom Sommerhof in Dielheim (Rhein-Neckar-Kreis) seine Lage darstellt, dann ist die Verärgerung deutlich spürbar. Vor allem die neue Nutztier-Haltungsverordnung mache ihm Sorgen, sagte Sommer im SWR-Interview. "Es ist so, dass wir durch die neue Verordnung noch einige Auflagen dazubekommen." Vor fünf Jahren habe er einen Stallbereich neu gebaut, der den Tieren bereits deutlich mehr Platz biete.

Mit der neuen Verordnung seien diese Umbauten nicht mehr ausreichend. "Das heißt, wir müssen den vor 5 Jahren neu gebauten Stall in den nächsten drei Jahren schon wieder umbauen."

Kosten von 300.000 Euro

Um den derzeitigen Tierbestand zu halten, müsse ein neues Gebäude errichtet werden. Die Kosten für Aus- und Umbau beliefen sich auf etwa 300.000 Euro, sagt Sommer.

Wir haben diese Kosten. Dadurch produziere ich aber noch kein einziges Schwein mehr!

Alternativ könne der Tierbestand reduziert werden. Dadurch könnten zwar Kosten gesenkt werden - im Ergebnis falle aber auch der Ertrag niedriger aus. "Wir müssen alles gegenfinanzieren. Und wir haben schon seit zwei Jahren die Situation, dass wir keine kostendeckenden Preise haben", so Sommer.

Ausweg wohl nur Reduzierung

Als Ausweg aus der aktuellen Lage bleibt Sommer nach eigener Aussage voraussichtlich nur, weniger Tiere zu halten. Ans Aufhören denke er im Moment aber nicht - zumal der Hof in näherer Zukunft an die nächste Generation übergeben werden soll: "Wir werden wahrscheinlich den Bestand reduzieren müssen. Ich glaube nicht, dass mein Sohn sich diese Baukosten aufbürden will, wenn man nicht weiß, wie sich die Schweinepreise entwickeln. Sommer: "Ich brauche Planungs-Sicherheit für meine Investitionen!"