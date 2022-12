Im ganzen Land sorgen die Wetter-Kapriolen seit Mittwoch für Einschränkungen. Im Live-Ticker informieren wir über alle Entwicklungen.

17:03 Uhr Langer Stau auf der A8 Richtung Ulm Auf der Autobahn 8 hat sich am späten Nachmittag zwischen Kirchheim Teck-Ost und Mühlhausen ein zehn Kilometer langer Stau gebildet, die Verzögerung beträgt derzeit bis zu einer Stunde. Befüchtet wird, dass sich die Lage auf der A8 aufgrund der Kälte und einsetzendem Schneefall am späten Abend und in der Nacht verschlechtern könnte.

16:51 Uhr Verband fordert Schutz in Kälte für Obdachlose Fachverbände in Deutschland fordern mehr Schutz für Obdachlose vor der Kälte. Es sei eine schwierige Lage, so die Geschäftsführerin der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe. Wegen der vielen Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine gebe es weniger Kapazitäten für Winternotprogramme. Und die Energiekrise bringe die Einrichtungen in finanzielle Notlage. Weil es schon die erste Kältetoten gegeben habe, sollten Bürger den Rettungsdienst rufen, wenn sie Menschen in Not auf den Straßen sehen. Und auch andere Maßnahmen können im Notfall Leben retten:

14:44 Uhr Viele Menschen berichten von Glätteunfällen Glatteis, Eisregen und Blitzeis hat in den vergangenen Stunden vielen Menschen in Baden-Württemberg das Leben erschwert. So berichten viele in den sozialen Medien von Unfällen, Stürzen und Verletzungen. Ich verleihe mir heute selbst den ersten Preis in Sachen Dummheit, weil ich in Freiburg mit dem Fahrrad in die Schule gefahren bin. Das kann ich eigentlich nur noch toppen, wenn ich morgen wieder mit dem Fahrrad fahre ... #Glatteis #Glaette

13:20 Uhr Mehrere Hunderttausend Euro Schaden durch Unfälle Bei Unfällen auf glatten Straßen in der Region Karlsruhe sind seit gestern Morgen mehrere hunderttausend Euro Schaden entstanden. Auch heute gab es noch einmal Unfälle. Dem Polizeipräsidium Pforzheim wurden seit gestern Morgen über 100 Unfälle auf glatten Straßen gemeldet, ebenso im Bereich des Polizeipräsidiums Offenburg, das auch für den Landkreis Rastatt und Baden-Baden zuständig ist. Das Polizeipräsidium Karlsruhe meldet rund 80 Unfälle und einen entstandenen Schaden von über 300.000 Euro. Im Bereich des Polizeipräsidiums Offenburg wird der Schaden auf rund 600.000 Euro geschätzt. Auch heute Morgen hat es einige Unfälle gegeben - unter anderem landete bei Karlsbad ein Auto im Wald. Insgesamt blieb es überwiegend bei Blechschäden.

12:26 Uhr Lörrach organisiert Verletzten-Versorgung neu Um die Verletzten infolge von Glatteisunfällen in der Region Lörrach besser auf umliegende Krankenhäuser verteilen zu können, sollen sie zentral am Lörracher Burghof begutachtet werden. Dort werde eine Stelle eingerichtet, die die Rettungswagen als erstes ansteuern sollen, sagte ein Sprecher des Landratsamts. "Dann wird entschieden, wer wo ins Krankenhaus kommt." Die Patienten würden am Burghof aber nicht behandelt. Der Burghof Lörrach ist ein Kultur- und Veranstaltungszentrum. Zuerst hatte die "Badische Zeitung" am Donnerstag online darüber berichtet.

12:13 Uhr Meteorologen erwarten gefrierenden Regen und Glatteis Wer in der Nacht zum Freitag und am Morgen in Baden-Württemberg unterwegs ist, muss sich vor allem im Süden wieder auf Glatteis einstellen. Einschränkungen im Straßen- und Schienenverkehr seien möglich, teilte der Deutsche Wetterdienst für die Regierungsbezirke Freiburg und Tübingen mit. Ab dem späten Donnerstagabend ziehe von Süden her gefrierender Regen auf, hieß es in einer Mittelung. Im Laufe der Nacht gehe dieser zunehmend in Schnee über. Bis zum Freitag rechnen die Meteorologen im Süden und in der Mitte des Landes mit bis zu fünf Zentimeter Neuschnee, südlich der Alb gebietsweise mit bis zu zehn Zentimetern. Auch in der kommenden Nacht droht im Süden des Landes wieder eine gefährliche #Glatteislage. Nähere Informationen dazu finden sie im neuen #Unwetterclip unter: https://t.co/Kuf1TnNKAe /V

11:42 Uhr Freiburger Münstermarkt kleiner als sonst Mehr als die Hälfte der Beschicker auf dem Freiburger Münstermarkt hat für heute abgesagt. Gestern waren Teile der Freiburger Altstadt wegen Glatteis gesperrt worden. Die Marktorganisatoren haben Warnschilder auf das glatte Kopfsteinpflaster aufgestellt. Auch wurde der Platz seit gestern mehrmals gestreut. Der Marktmeister geht davon aus, dass die Anzahl der Stände zum Wochenende wieder zunimmt. SWR Paula Zeiler

9:42 Uhr Unwetterwarnung vor Glatteis aufgehoben Der Deutsche Wetterdienst hat seine Unwetterwarnung für Baden-Württemberg aktualisiert - es besteht nur noch eine Warnung vor Glätte.

9:38 Uhr 23-Jährige schwerverletzt nach Unfall Eine 23-Jährige wurde bei einem Unfall in Frankenhardt (Kreis Schwäbisch Hall) schwer verletzt. Die Frau sei auf einer schneeglatten Straße bei Frankenhardt nach links abgekommen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Dabei verletzte sie sich schwer. Die 23-Jährige kam am Mittwoch in eine Klinik.

9:18 Uhr Weniger Züge auf der Bahnstrecke Augsburg-Ulm Das Bahn-Unternehmen Go-Ahead Bayern meldet einige beschädigte Züge als Folge des Eisregens vom Mittwoch. Deswegen sei der Zugbetrieb reduziert. Unter anderem fallen demnach Züge auf der Strecke Augsburg-München und Augsburg-Ulm aus. In Ulm und Neu-Ulm kann es aufgrund der Witterungsverhältnisse zu Verspätungen und Fahrtausfällen bei Bus und Straßenbahnen kommen. Darauf weisen die Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm hin. Hier können Sie schauen, ob Ihre Bus- oder Straßenbahnlinie betroffen ist.

8:57 Uhr Mehr Einsätze beim ADAC Württemberg "Wir haben jetzt 70 Prozent mehr Einsätze als zum gleichen Zeitpunkt in der vergangenen Woche." Wegen der aktuellen Wetterlage kommt es beim ADAC derzeit zu zahlreichen Pannen-Einsätzen. Allein im Raum Heilbronn seien es am Mittwoch rund 200 Einsätze gewesen. Grund Nummer eins seien dabei schwache oder defekte Autobatterien.

8:18 Uhr Video: Unfälle in der Nacht in Baden-Württemberg Impressionen aus der Nacht: In Baden-Württemberg ist es zu zahlreichen Unfällen gekommen, teilweise mussten Autobahnen gesperrt werden.

7:17 Uhr Karlsruhe: Rund 80 Unfälle innerhalb von 24 Stunden Das Polizeipräsidium Karlsruhe hat rund 80 Unfälle innerhalb von 24 Stunden gemeldet, auch am frühen Morgen habe es wieder vereinzelt gekracht. Unter anderem landete bei Karlsbad (Kreis Karlsruhe) am frühen Donnerstagmorgen ein Auto im Wald. Auch im Kreis Rastatt, in Baden-Baden und im Enzkreis gab es nach Polizeiangaben zahlreiche Unfälle. Im Laufe des Abends und in der Nacht habe sich die Situation aber beruhigt, so ein Sprecher gegenüber dem SWR. Die meisten Unfälle verliefen glimpflich, laut Polizei blieb es überwiegend bei Blechschäden.

7:14 Uhr Die Wetter-Aussichten für heute Der Deutsche Wetterdienst sagt für Baden-Württembergs Süden am Vormittag gebietsweise gefrierender Regen mit Glatteisbildung, teilweise Unwetter voraus. Heute im Bergland sowie allgemein in der Nordhälfte rechnen die Wetter-Experten mit leichtem Dauerfrost. Ab der Nacht zum Freitag könnten im Süden und in der Mitte des Landes ein bis fünf Zentimeter, südlich der Alb gebietsweise fünf bis zehn Zentimeter Neuschnee fallen. Die Temperatur-Höchstwerte reichen von -4 Grad im Nordosten bis +3 Grad am Bodensee. Die genaue Wettervorhersage für Ihren Ort können Sie hier einsehen: Das Wetter im SWR Sendegebiet

6:33 Uhr Glatteis-Unfälle rund um Freiburg am Morgen In der Region bei Freiburg haben sich heute Morgen erneut Glatteisunfälle ereignet. Auf der A5 bei der Ausfahrt Riegel (Kreis Emmendingen) ist ein Lastwagen von der Fahrbahn abgekommen und in der Böschung zum Stehen gekommen. Die Autobahn ist laut Polizei derzeit in Fahrtrichtung Süden komplett gesperrt. Die Bergung des Lastwagens gestalte sich schwierig, könnte den ganzen Vormittag andauern. Auf der B31 im Höllental hat es einen Unfall mit einem Streufahrzeug gegeben. Hier ist noch nichts Näheres bekannt.

6:25 Uhr Lastwagen blieben am Albaufstieg stecken Besonders am Albaufstieg kam es in der vergangenen Nacht zu Problemen: Gegen 0:40 Uhr musste am Aichelberg die A8 Richtung München gesperrt werden. Mehrere Lastwagen blieben an der Steigung bei schneebedeckter Fahrbahn stecken, sagte die Polizei dem SWR. Nach Informationen des Polizeipräsidiums Aalen bilanziert die Polizei im Ostalbkreis insgesamt 98 Unfälle mit einem Gesamtschaden von 440.000 Euro. Die Pakete werden länger brauchen: Ein LKW eines Logistikunternehmens ist auf der A8 umgekippt. 7aktuell.de | Simon Adomat