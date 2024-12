Im Skimuseum Hinterzarten kann man mit einer VR-Brille einen Sprung von der Schanze imitieren. Die Simulation ist nichts für schwache Nerven.

Skispringen ohne tatsächlich durch die Luft zu fliegen - das geht von nun an im Skimuseum in Hinterzarten (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) mit einer VR-Brille. Wer das Gerät vor die Augen schnallt, versetzt sich in die Lage eines Skispringers, der von der Adlerschanze in Hinterzarten in die Luft springt. Wer nicht schwindelfrei ist, sollte sich lieber hinsetzen, bevor er die Brille aufsetzt.