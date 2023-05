Rund die Hälfte der wahlberechtigten Türkinnen und Türken in BW haben sich an der Türkei-Wahl beteiligt. Beide Lager - das von Erdoğan (AKP) und das von Kılıçdaroğlu (CHP) - haben in Baden-Württemberg ihre Anhängerinnen und Anhänger. In türkischen Gemeinden, Vereinen und Communitys wird die Türkei-Wahl angespannt verfolgt. Zunächst zeichnet sich ein knapper Vorsprung für Amtsinhaber Erdoğan ab.