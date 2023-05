per Mail teilen

Die Türkei ist gespalten nach der Präsidentschaftswahl. Welche konkreten Auswirkungen der Sieg von Recep Tayyip Erdogan auf das Leben der Menschen hat, ist noch unklar. Die Verunsicherung in der Türkei ist jedenfalls groß, und nicht nur dort: In Baden-Württemberg gibt es junge Türken, die jetzt nicht mehr in ihrer Heimat leben wollen.