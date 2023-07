Beim Thema Gendern gehen die Meinungen stark auseinander. Nun beschäftigt sich auch der Rat für deutsche Rechtschreibung mit der Frage: Braucht es geschlechtergerechtes Schreiben?

In Deutschland werden immer wieder kontroverse Debatten über das Gendern geführt - auch in Baden-Württemberg. Der Rat für deutsche Rechtschreibung berät nun heute darüber, ob gendergerechtes Schreiben in das amtliche Regelwerk aufgenommen werden soll. Bei einem Treffen im belgischen Eupen wollen die Mitglieder aus sieben deutschsprachigen Ländern und Regionen wieder eine Empfehlung abgeben. 2021 hatte das Gremium Gendern abgelehnt.

Die Geschäftsführerin des Rats, Sabine Krome, sagte vor dem Treffen: Bislang habe es keinen Passus im vom Rat herausgegebenen Amtlichen Regelwerk der deutschen Rechtschreibung "explizit zum Umgang mit gendergerechter Schreibung, und hier insbesondere den die Orthografie betreffenden Sonderzeichen wie Genderstern, Doppelpunkt" und andere im Wortinneren gegeben. Über eine Aufnahme eines solchen Passus werde beraten und es werde auch etwas beschlossen. Hintergrund ist Krome zufolge auch, dass es in den vergangenen Jahren viele Anfragen von behördlicher Seite und von Schulen gab.

CDU gegen verbindliches Gendern - Kretschmann lehnt Gendern an Schulen ab

Während das Gremium noch berät, gibt es in der Politik klare Positionen zum Thema Gendern. Der Chef der CDU-Fraktion im baden-württembergischen Landtag, Manuel Hagel, lehnte Änderungen in der deutschen Rechtschreibung am Donnerstagabend in der SWR Sendung "Zur Sache Baden-Württemberg" ab. Privat könne jeder, der es möchte, gendern, so der CDU-Fraktionschef. In der öffentlichen Verwaltung, in Schulen, an Universitäten und im öffentlich-rechtlichen Rundfunk brauche es aber Regeln und diese gebe der Rat für deutsche Rechtschreibung vor.

Sollten sich die 41 Expertinnen und Experten am Freitag dafür aussprechen, Binnen-I, Doppelpunkt und Gendersternchen in die deutsche Rechtschreibung aufzunehmen, dann würde das gelten, so Hagel im SWR weiter. Er persönlich hielte es aber für falsch - und ist damit anderer Meinung als viele beim grünen Koalitionspartner in Baden-Württemberg. Allerdings: Auch Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hatte sich gegen das Gendern an Schulen ausgesprochen.

Es sei schlimm genug, dass viele Grundschüler nicht lesen könnten, so Kretschmann damals. "Man muss es denen nicht noch erschweren, indem man in der Schule Dinge schreibt, die man gar nicht spricht." Zuspruch erhielt der Ministerpräsident unter anderem vom Verband Bildung und Erziehung (VBE) und dem Philologenverband. Auch die FDP und AfD im Land hatten sich immer wieder gegen das Gendern ausgesprochen.

Das Thema Gendern: Die Meinungen gehen auseinander

Das Thema Gendern spaltet nicht nur die Meinungen in der Politik, sondern auch in der Gesellschaft. So gibt es Menschen, die gendersensible Sprache als sehr wichtig und gerecht empfindet. Wiederum andere sammeln Unterschriften gegen das Gendern und fordern ein klares Verbot - wie kürzlich in Heidelberg.

Der Rat für deutsche Rechtschreibung macht immer wieder Vorschläge zur Anpassung der Rechtschreibung und übergibt diese dann der Konferenz der Kultusministerinnen und Kultusminister von Bund und Ländern (KMK), die sich an den Empfehlungen orientiert. Der Rat hat seinen Sitz am Leibniz-Institut für Deutsche Sprache in Mannheim. Unter den ehrenamtlichen Mitgliedern sind Expertinnen und Experten aus den Bereichen Sprachwissenschaft, Verlagswesen, Journalismus, Pädagogik oder Schulbildung.