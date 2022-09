Gendern ist an Schulen in BW ein großes Thema und wird in Klassenarbeiten häufig als Fehler angestrichen. Der Landesschülerbeirat fordert eine Anpassung der Rechtschreibordnung.

Gerade unter jüngeren Menschen wird - sowohl im mündlichen als auch im schriftlichen Sprachgebrauch - immer häufiger gegendert. Das berichteten auch Lehrkräfte am Hellenstein-Gymnasium in Heidenheim dem SWR. Doch wer gendert, kann in Klassenarbeiten schon mal einen Fehler angestrichen bekommen. Denn die deutsche Rechtschreibung sieht die geschlechtersensible Sprache wie beispielsweise Schreibweisen mit einem Gender-Sternchen nicht vor.

Soll in der Schule gegendert werden? Soll Schulkindern geschlechtersensible Sprache nahegelegt werden? Darüber wird in Baden-Württemberg gerade rege diskutiert. Aus der SWR Redaktion Landespolitik berichtet Annika Jahn.

Rechtschreibordnung in der Schule: Neutrale Nomen gewünscht

Bisher gilt: Formen wie "die Lehrenden" oder "Lehrkräfte" sind laut Rechtschreibordnung gewünscht - Schreibweisen mit Gender-Sternchen oder Gender-Leerzeichen aber nicht. Das prangern Teile der Schülerschaft an. An der Heidenheimer Schule wird all das immer mehr zum sensiblen Thema. Die Lehrerin Laura Müller nutzt in ihrem Unterricht jeden Tag Binnen-"I"s und genderneutrale Sprache. Seit drei Jahren unterrichtet sie an dem Gymnasium. Sie habe in ihrer Zeit an der Schule gemerkt, dass es bei den Schülerinnen und Schülern sehr viel Bedarf für genderneutrale Sprache gebe.

"Wir haben viele Schüler_innen, die tatsächlich auf einen zukommen und sagen: Ich möchte nicht, dass man mich 'sie' nennt, auch wenn ich vielleicht aussehe wie ein Mädchen."

So habe Müller angefangen, die gendersensiblen Ausdrucksweisen in ihren Sprachgebrauch zu übernehmen. "Weil ich, wenn ich die Chance habe diese Kinder nicht zu diskriminieren, dann auch einfach ein Zeichen setzen kann", erklärt sie. Bei den Schülerinnen und Schülern am Hellenstein-Gymnasium in Heidenheim komme das überwiegend gut an.

Lehrkräfte dürfen Gendersprache als Fehler anstreichen

Das Kultusministerium schreibt vor, dass der deutsche Rechtschreibrahmen für Klassenarbeiten gilt. Dieser sieht Binnen-"I"s und Gendersternchen nicht vor. Deshalb können Lehrkräfte Schreibweisen wie "SchülerInnen" in Klausuren als Fehler anstreichen.

Jakob Jung, der Vorsitzende des Landesschülerbeirats, kritisiert, dass das immer wieder passiere. "Es gibt immer noch die 20 oder lassen wir es nur 15 Prozent sein, die das tatsächlich nicht gut finden und dann Macht oder Entscheidungsgewalt ausnutzen" und Genderschreibweisen in Klassenarbeiten deshalb anstreichen würden. "Wir finden das nicht mehr zeitgemäß", so Jung.

Deutscher Rechtschreibrat beobachtet die Sprachentwicklung

Der Deutsche Rechtschreibrat beobachtet die Sprachentwicklung und das Problem mit dem Gendern an Schulen schon länger, auch er wolle niemanden mit Sprache ausgrenzen. Doch so einfach empfehlen könne man Schreibweisen mit Gender-Sternchen nicht, erklärt Geschäftsführerin Sabine Krome.

"Das stellt gravierende Eingriffe in Orthographie, Grammatik und Wortbildung dar."

Laut Krome ist das Gendern besonders gravierend für Deutschlernende. "Also für Schülerinnen und Schüler, aber auch für Menschen mit Migrationshintergrund. Und wenn man solche Formen zulässt oder empfiehlt, schließt man auch gleichzeitig bestimmte Gruppen aus der Schreibgemeinschaft aus", so Krome. Sprache müsse verständlich, eindeutig und gut lesbar sein, meint die Geschäftsführerin des Deutschen Rechtschreibrats. Das sei mit Genderschreibweisen nicht mehr erfüllt. Vor allem nicht, wenn zusätzlich noch alle Artikel und Pronomen genannt werden müssten.

Landesschülerbeirat: Rechtschreibung anpassen

Trotz alledem: Laut Landesschülerbeirat muss der Rechtschreibrat seine Empfehlung überarbeiten und Lösungen erarbeiten. Dieser fordert, dass sich dafür auch Kultusministerin Theresa Schopper einsetzt. Schopper sieht das baden-württembergische Schulsystem in diesem Fall auf "einem ganz, ganz guten Weg. Sprache entwickelt sich und ist nichts Statisches, was man festklopft. Von daher wird es auch sicherlich in den nächsten Jahren darin immer Bewegung geben", so die Kultusministerin.

Der Rechtschreibrat hat zum Thema genderneutrale Sprache an Schulen mittlerweile eine Arbeitsgruppe gebildet und will sich Ende September - und ein weiteres Mal im Februar - mit dem Thema befassen.