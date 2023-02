Radikalenerlass: BW-Ministerpräsident trifft Betroffene

per Mail teilen

Mehr als 50 Jahre nach dem Beschluss des Radikalenerlasses hat Ministerpräsident Kretschmann am Mittwoch Betroffene des Radikalenerlasses in seinem Amtssitz empfangen. Mit dem Erlass wurden Menschen aus dem Öffentlichen Dienst ausgeschlossen.

Am Mittwochnachmittag hat Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) Betroffene des Radikalenerlasses getroffen. Der Erlass aus dem Jahr 1972 betraf die Einstellung und Tätigkeit von links- oder rechtsradikalen Personen im Öffentlichen Dienst. In Baden-Württemberg wurde er auch "Schiess-Erlass" genannt - nach dem damaligen CDU-Innenminister Karl Schiess. Der Erlass hatte zum Beispiel Postboten, aber auch angehende Lehrerinnen und Lehrer aus dem Staatsdienst ausgeschlossen.

Kretschmann kann nicht pauschal entschädigen

Nach dem Gespräch im Staatsministerium sagte Kretschmann, diesen Menschen sei Ungerechtigkeit widerfahren. Bereits im Januar hatte er in einem Brief an die zu Unrecht Betroffenen sein Bedauern geäußert. Trotzdem sind auch nach dem Gespräch keine Rehabilitierung oder Entschädigung geplant. Hintergrund ist, dass eine formelle und ausdrückliche Entschuldigung rechtliche Konsequenzen haben würde und im konkreten Fall auch Geld kosten würde: Entschädigungszahlungen. Für ihn und seine Mitstreiter sei das eine große Enttäuschung, sagte Andreas Salomon von der Initiative der Betroffenen. Kretschmann sei nicht bereit gewesen, auf die drei Forderungen nach einer Entschuldigung, einer Rehabilitierung oder nach der Einrichtung eines Fonds einzugehen.

Er könne nicht pauschal entschädigen, da müsse jeder Einzelfall geprüft werden, so Kretschmann. Dafür gebe es im Rechtsstaat Gerichte, da müsse man sich sein Recht erstreiten. Das sei ein Dilemma, denn im Rechtsstaat werde nur Recht gesprochen und nicht Gerechtigkeit. Deshalb könne er die Enttäuschung der Betroffenen verstehen. Laut Staatsministerium fehlen in vielen Fällen auch die Beweismittel, nicht alle Akten seien noch da. Ob sie für ihr Recht vor Gericht ziehen, ließen die Betroffenen noch offen, aber aufgeben wollen sie auch nicht so einfach.

Was war der "Radikalenerlass"? Der "Radikalenerlass" wurde 1972 unter der Regierung von Willy Brandt (SPD) beschlossen. Das Gesetz sollte eine Unterwanderung des Staates verhindern. Der Beschluss sah unter anderem vor, dass vor jeder Einstellung in den Öffentlichen Dienst eine Anfrage beim Verfassungsschutz gestellt werden musste. Bis 3,5 Millionen Westdeutsche wurden in dessen Verlauf auf ihre politische Gesinnung durchleuchtet. Das hatte 11.000 Verfahren zur Folge. 1.250 Bewerber wurden abgelehnt, 265 Menschen aus dem Öffentlichen Dienst entlassen. Betroffen waren Hochschulbeschäftigte, Sozialarbeiter, Postbotinnen, Lokführer und Lehrerinnen. Fast ausschließlich traf es Linke, allen voran Mitglieder der Deutschen Kommunistischen Partei (DKP). Lehrerinnen und Lehrer, die vermeintlich verfassungsfeindlich waren, wurden aus dem Dienst entfernt oder nicht zugelassen. Und das noch bevor sie etwas "Verfassungswidriges" im Unterricht hätten tun können - eine Unschuldsvermutung gab nicht. Die Prognose, jemand könnte in Zukunft verfassungswidrig handeln, war schon für die Ablehnung ausschlaggebend.

Initiative: Betroffene leiden unter Altersarmut

In Baden-Württemberg wurden insgesamt 695.000 Menschen überprüft - dabei gab es 1.900 Mal sogenannte Erkenntnisfälle, also Hinweise auf Radikalisierungen. 222 Menschen wurden daraufhin nicht in den Öffentlichen Dienst aufgenommen. Sie konnten keine Lehrerinnen, Richter oder auch Postbotinnen werden. 66 Menschen wurden damals entlassen. Eine Studie im Auftrag der Landesregierung kommt zu dem Schluss, dass der Radikalenerlass eine ganze Generation unter Generalverdacht gestellt hat.

Die Betroffenen mussten damals nach ihrer Ausbildung unter anderem in Fabriken arbeiten. Viele litten heute unter Altersarmut und müssten von weniger als 700 Euro leben, so die Betroffeneninitiative. Sie fordern eine Entschuldigung und damit verbunden auch eine Entschädigung. Im vergangenen Frühjahr war die Studie im Auftrag der Landesregierung veröffentlicht worden.

Opposition ist geteilter Meinung

Ein Teil der Opposition argumentiert in eine ähnliche Richtung wie die Landesregierung: FDP und AfD. Auch weil es schwierig sei, jeden Einzelfall differenziert zu betrachten und dafür einen pauschalen Rahmen zu ziehen, argumentiert zum Beispiel der rechtspolitische Sprecher der Liberalen, Nico Weinmann.

Anders sieht es die SPD. Sie positioniert sich immer wieder als Anwältin der Betroffenen. So heißt es aus der Landtagsfraktion: Eine Anerkennung des Leids brauche auch eine Entschuldigung und eine Entschädigung durch den Staat als Verursacher.

Der rechtspolitische Sprecher der SPD, Boris Weihrauch, hatte mit seiner Fraktion dazu im Dezember bereits einen Antrag auf einen Entschädigungsfonds in die Haushaltsberatungen eingebracht. Grüne und CDU hatten den Antrag abgelehnt.