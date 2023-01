Kretschmann entschuldigt sich bei Opfern des Radikalenerlasses

Vor 50 Jahren zerstörte der Radikalenerlass in Deutschland viele Karrieren. In einem offenen Brief hat BW-Ministerpräsident Kretschmann jetzt Fehler des Staates eingeräumt.

50 Jahre nach dem sogenannten Radikalenerlass hat sich Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) in einem offenen Brief an alle Baden-Württemberger gewandt und dabei Fehler des Staates eingeräumt. In den 1970er Jahren führte der gemeinsame Beschluss von Bund und Ländern dazu, dass zahlreiche Bürger durch den Verfassungsschutz überprüft wurden und häufig auch zu falschen Verdächtigungen.

Radikalenerlass sollte Staat vor Verfassungsfeinden schützen

Mit dem Radikalenerlass aus dem Jahr 1972 sollte eine Unterwanderung des Staates verhindert werden. Vor allem die Gefahr von Links beunruhigte die damals noch junge Bundesrepublik. Der Beschluss des ersten sozialdemokratischen Kanzlers Willy Brandt und der Ministerpräsidenten der Länder sah unter anderem vor, dass vor jeder Einstellung in den öffentlichen Dienst eine Anfrage beim Verfassungsschutz gestellt werden musste. So sollte der Staatsapparat vor möglichen Verfassungsfeinden geschützt werden. Der Bund und die sozialdemokratisch regierten Länder rückten bereits 1979 wieder von den Überprüfungen ab. Als letztes Bundesland schaffte Bayern 1991 den Radikalenerlass ab.

Berufsverbote und Diskriminierungen

Der Radikalenerlass hatte Berufsverbote, Diskriminierungen und langwierige Gerichtsverfahren zur Folge. Zahlreiche Menschen hätten wegen des Erlasses Leid erfahren, erklärt Kretschmann in dem Brief. Das bedauere er sehr. Der Radikalenerlass habe daher seiner Meinung nach auch mehr Schaden als Nutzen gestiftet.

In einem Exklusiv-Interview mit der ARD erklärte Kretschmann im vergangenen Jahr erstmals, dass Betroffenen des sogenannten Radikalenerlasses von 1972 Unrecht geschehen sei:

"Angemessen und verhältnismäßig" gegen Feinde der Demokratie vorgehen

Die Demokratie dürfe sich gegen ihre Feinde wehren, müsse dabei aber angemessen und verhältnismäßig vorgehen, schreibt Kretschmann in dem Brief. Dies sei damals vor 50 Jahren nicht der Fall gewesen und müsse heute - in einer Zeit, in der die Demokratie unübersehbar durch Extremismen und Verschwörungsideologien bedroht werde - als Lehre verbucht werden.

50 Jahre nach dem Radikalenerlass braucht es laut Kretschmann daher eine neue Debatte über die Frage, wie unsere Demokratie heute bestmöglich geschützt werden kann.