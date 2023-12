per Mail teilen

Einem 23-Jährigen aus dem Kreis Göppingen wird mehrfacher versuchter Mord vorgeworfen. Laut Anklage hat der Mann während einer Beerdigung im Juni eine Handgranate in Richtung einer Trauergemeinde auf dem Friedhof in Altbach (Kreis Esslingen) geworfen. Die Granate war an einem Baum explodiert.