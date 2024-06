per Mail teilen

Die geplante Pflegekammer in Baden-Württemberg ist endgültig gescheitert. Seit Mai vergangenen Jahres hatte das Sozialministerium versucht, Pflegekräfte im Land dafür zu gewinnen.

In Baden-Württemberg wird es keine Landespflegekammer geben. Das bestätigte das Sozialministerium am Montag. Wie der baden-württembergische Sozialminister Manfred Lucha (Grüne) mitteilte, wurde das notwendige Quorum zur Errichtung der Pflegekammer um über 3.000 Stimmen verfehlt.

Kammer sollte Organisation der Pflege im Land stärken

Der Landtag hatte im vergangenen Mai den Weg für eine Pflegekammer frei gemacht. Die Kammer hätte nach den Plänen der grün-schwarzen Landesregierung die Interessen von Pflegekräften vertreten und den Beruf attraktiver machen sollen. Für die Gründung waren rund 120.000 Pflegefachkräfte im Land kontaktiert worden. Davon hatten knapp 64.000 Pflegekräfte keine Einwendung erhoben oder nicht auf das Schreiben geantwortet. Mehr als 53.000 Pflegekräfte hatten allerdings Einwendungen gegen die Errichtung der Kammer erhoben. Insgesamt fehlten damit rund 3.400 Stimmen für die Errichtung der Kammer.

"Letztlich scheinen die Gruppen derer, die für oder gegen eine Pflegekammer sind, fast gleich groß zu sein, wenn wir vom Ergebnis des Registrierungsverfahrens ausgehen", sagte Lucha. Jetzt gelte es, berufspolitische Fragen der Zukunft auch ohne Pflegekammer anzugehen.

Gesundheitsminister Lucha bedauert Scheitern der Pflegekammer

"Es ist kein Geheimnis, dass ich mir die Errichtung einer Pflegekammer gewünscht hätte", sagte Lucha am Montag in Stuttgart. Dennoch gelte es jetzt, das Ergebnis zu akzeptieren. Der Minister betonte, dass das Ergebnis jedoch kein Grund sei, in dem Bemühen, um die Stärkung der Pflege nachzulassen.

Laut Lucha hatte sich bereits im Februar abgezeichnet, dass das benötigte Quorum für die Pflegekammer nicht erreicht werde. Der für das Verfahren zuständige Gründungsausschuss war zwischenzeitlich aber davon ausgegangen, dass das Quorum erfüllt sei.