Leistungssport mit über 40 Jahren. Das ist eher selten. Für die meisten ist spätestens mit Mitte 30 Schluss. Mirna Paunovic ist da eine Ausnahme und das gleich in doppelter Hinsicht. Paunovic ist 46 Jahre alt, in Sarjevo und spielt in der Basketball-Bundesliga der Frauen für die USC Eisvögel Freiburg. Letztes Jahr holte sie mit den Eisvögeln noch die Deutsche Meisterschaft. Diese Saison war gegen Hannover in den Playoffs allerdings Endstation. Paunovic - seit 2005 beim USC - spielt aber auch nächste Saison weiter in der Bundesliga. Sie ist also ein absolutes Phänomen. Aber nicht nur ihr Alter ist für eine Leistungssportlerin außergewöhnlich sondern auch ihre Krankheitsgeschichte.