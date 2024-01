Modebranche in Baden-Württemberg: zwischen Pleite und Aufbruch

Steigende Umsätze, aber gleichzeitig immer mehr Insolvenzen: Die Modebranche in Deutschland hängt von vielen Faktoren ab. Hier der Blick auf einige Unternehmen in Baden-Württemberg.

Der sogenannte stationäre Modehandel hat das vergangene Jahr trotz massiver Krisen erneut mit einer Umsatzsteigerung abgeschlossen. Inflation, Kriege und Kaufzurückhaltung machten zwar auch der Textilindustrie zu schaffen. Sie wirkten sich aber deutlich stärker auf den Online-Handel aus. In Baden-Württemberg mussten einige Unternehmen 2023 Insolvenz anmelden, andere meldeten Rekordgewinne.

Traditionshändler Peter Hahn wird nach Insolvenz saniert

Beim Winterbacher (Rems-Murr-Kreis) Modehändler Peter Hahn schockte im vergangenen Jahr eine Insolvenz die Beschäftigten. Das Bekleidungsunternehmen kam in finanzielle Schwierigkeiten, unter anderem wegen einer Schwesterfirma, weniger verkauften Waren und gestiegener Energiekosten.

Das aktuelle Sanierungskonzept sieht vor, dass rund 400 der knapp 1.000 Beschäftigten gehen müssen. In Deutschland hat Peter Hahn 14 Filialen, die meisten davon in Baden-Württemberg. Ob und wie viele Filialen geschlossen werden, stehe noch nicht fest, so das Unternehmen.

Hugo Boss trotzt der Krise mit Rekordergebnis

Hugo Boss aus Metzingen (Kreis Reutlingen) hat vergangenes Jahr trotz der gestiegenen Kosten über 410 Millionen Euro vor Zinsen und Steuern verdient. Ein Rekordergebnis für das schwäbische Modeunternehmen. Besonders bei den Exportmärkten, allen voran in China und den USA, konnte Hugo Boss zweistellige Umsatz-Steigerungen verbuchen.

Das Unternehmen führt die guten Ergebnisse auf seine erfolgreiche Markenstrategie und den Verkaufsstart für die neue Herbst- und Winterkollektion zurück. Bis zum Jahr 2025 möchte Hugo Boss nach eigenen Angaben über 600 Millionen Euro vor Zinsen und Steuern verdienen.

Modedesignerin aus Ditzingen ruft Label für Übergrößen ins Leben

Christine Chlench aus Ditzingen (Kreis Ludwigsburg) ist Modedesignerin im Quereinstieg. Die studierte Sängerin hat ein Label für Übergrößen-Mode ins Leben gerufen. Seit rund drei Jahren entwirft, entwickelt und designt sie Kleidung. Dafür nutzt sie ihre Kreativität aus der Musik, erklärt Clench. Die Konkurrenz ist groß. Angesichts der steigenden Umsätze in der Branche ist aber auch die Chance groß, eine kleine lukrative Nische im Modemarkt zu erobern.

Ihr Kerngeschäft ist bisher noch der deutsche Markt. Christine Clench hat aber bereits erste Kunden in den USA, in Tschechien, in Österreich sowie in der Schweiz und träumt davon, weltweit zu expandieren.

Infos & Fakten zur Textilindustrie in BW Der Umsatz der baden-württembergischen Textil- und Bekleidungsindustrie ist 2023 um 8,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gestiegen.

Das Ergebnis geht auf die erfolgreiche Bekleidungsbranche zurück, die ihren Umsatz um 16,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gesteigert hat. Insgesamt verzeichnet die Bekleidungsbranche knapp 6 Prozent mehr Personal als im Vorjahr. Die Löhne in der Bekleidungsindustrie sind um knapp 10 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen.

Hochschule Reutlingen bereitet Neueinsteiger auf den Markt vor

Neueinsteiger in der Modebranche wie Christine Chlench, sollen an der Hochschule Reutlingen besser auf den Markt vorbereitet werden. Das Programm "Stoff im Kopf" wird vom Land mit 190.000 Euro bis zum Jahresende gefördert und in Verantwortung vom Textilverband des Landes umgesetzt.

Gründerinnen und Gründer können sich bewerben, um dann bis zu vier Monate lang einen Coach und Experten aus der Textilindustrie an ihrer Seite zu haben. Zusätzlich bekommen sie Zugang zu den Laboren der Hochschule und werden in Workshops geschult

Branche rechnet weiter mit Umsatzsteigerung

Für dieses Jahr rechnet die Branche damit, dass die Löhne der Verbraucher steigen und sich die Inflation weiter abschwächt. Das würde die Kauflaune der Konsumenten steigern und die Umsätze der Modebranche weiter ankurbeln.