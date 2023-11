Vor 100 Jahren öffnete das Augustinermuseum seine Tore im ehemaligen Augustinereremiten-Kloster. Auf dem Programm der Festwoche: Yoga in der Skulpturenhalle oder eine Taschenlampenführung.

Explodierende Sanierungskosten und ein sogenannter Geist in der Orgel: Es waren einige Negativ- Schlagzeilen, die das Freiburger Augustinermuseum in den letzten Jahren machte. Dabei gilt es als eines der bedeutendsten Museen am Oberrhein, seine Kunst-Sammlung vom Mittelalter bis zum Barock ist so renommiert wie seine Ausstellungen mit Malerei des 19. Jahrhunderts. Jetzt, zum 100-jährigen Jubiläum, überrascht es mit buntem Führungs- und Konzertprogramm.