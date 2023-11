Ein runder Geburtstag: 100 Jahre Freiburger Augustinermuseum

per Mail teilen

Vor 100 Jahren öffnete das Augustinermuseum seine Tore im ehemaligen Augustinereremiten-Kloster. Auf dem Programm der Festwoche: Yoga in der Skulpturenhalle und Aktionen für Kids.

Seit 1923 präsentiert das Augustinermuseum in der Freiburger Altstadt Kunst vom Mittelalter bis zur Barockzeit und Gemälde des 19. und frühen 20. Jahrhunderts. Jetzt wird das Museum 100 Jahre alt. Die ehemalige, 800 Jahre alte Klosterkirche ist dank Architekt Christoph Mäckler ein beeindruckendes, modernes Museum.

SWR-Reporter Sebastian Bargon hat in SWR1 Baden-Württemberg über das Jubiläum des Augustinermuseums berichtet:

Augustinermuseum will neue Zielgruppen ansprechen

Das runde Jubiläum ist für die Museumsverantwortlichen nicht nur ein Tag des Erinnerns und Feierns, sondern auch ein Anlass, den Blick in die Zukunft zu richten. "Wir wollen interaktiver und digitaler werden", sagt die leitende Direktorin Jutta Götzmann. In den vergangenen Jahren sei vor allem die ältere Zielgruppe für das Museum gewonnen worden. Auch Kinder und Kitas seien durch Projekte wie "Museum macht schlau" erfolgreich an die Kunst herangeführt worden.

Am Sonntag feiert das 800 Jahre alte Kloster der Augustinereremiten sein 100. Jubiläum als Museum. SWR Sebastian Bargon

Festwoche mit Yoga und anderen innovativen Ideen

Mit innovativen Ideen sollen nun verstärkt auch junge Erwachsene angesprochen werden. Ein Beispiel dafür ist die Festwoche zum 100-jährigen Bestehen des Museums, die vom 14. bis 19. November geplant ist und vor allem abwechslungsreich sein soll.

Unter Tagesmottos wie "Immer mit der Ruhe" oder "Schaurig schön" gibt es während der Festwoche Angebote wie gemeinsames Yoga in der Skulpturenhalle für Jung und Alt. Der Familientag bietet dann am Donnerstag Mitmachaktionen für Kinder.

Das Augustinermuseum sind wir alle.

Langjährige Unterstützung durch den Freundeskreis

Erster Gratulant zum Jubiläum war der Freundeskreis Augustinermuseum, der ebenfalls Geburtstag feiert. Seit 30 Jahren unterstützen dessen Mitglieder das Museum mit Spenden. Die Vorsitzende Birgit Laschke-Hubert hat dem Augustinermuseum zum 100. Geburtstag persönlich eine wertvolle Ölskizze aus dem 19. Jahrhundert von Anselm Feuerbach überreicht.