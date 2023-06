Zwei Tote in Wohnung in Mannheim

Die Polizei Mannheim hat nach einem Notruf am frühen Montagmorgen zwei Menschen tot in einer Wohnung in Mannheim-Neckarau aufgefunden. Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus.

Nach dem Fund zweier Leichen im Mannheimer Stadtteil Neckarau ermitteln Polizei und Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts auf ein Tötungsdelikt. Nach den ersten Ermittlungen gehen Polizei und Staatsanwaltschaft derzeit davon aus, dass der 33-jährige Mann zunächst seine 36 Jahre alte Ex-Lebensgefährtin tötete und dann sich selbst. Die mutmaßliche Tatwaffe, ein Küchenmesser, wurde vor Ort aufgefunden.

Notruf ging um zwei Uhr bei der Mannheimer Polizei ein

Die Polizei wurde am frühen Montagmorgen über den Notruf alarmiert. Von wem genau, weiß die Polizei nach eigenen Angaben nicht. Möglicherweise hätten der mutmaßliche Täter oder seine Ex-Partnerin selbst die Polizei noch angerufen, bevor sie verstorben seien. Es habe sich niemand am Telefon gemeldet. Die Polizei rückte dennoch aus. Die Beamten fanden daraufhin einen Mann und seine frühere Lebensgefährtin in der Wohnung im Stadtteil Neckarau tot auf.

In Mannheim-Neckarau hat die Polizei am Montag die Leichen eines Mannes und einer Frau in einer Wohnung aufgefunden. Die Kinder der beiden blieben unverletzt. PR-Video

Zwei Kleinkinder und jugendliche Tochter sind unverletzt

Als die Beamten die Wohnung betraten, fanden sie die beiden zwei sowie drei Jahre alten gemeinsamen Kinder der beiden Toten unverletzt vor. Die Kinder hätten von den Ereignissen in der Wohnung nichts mitbekommen, so die Polizei. Vermutlich hätten sie geschlafen. Die beiden Kleinkinder befänden sich nun in der Obhut des Jugendamtes. Die 14-jährige Tochter sei zum Tatzeitpunkt nicht in der Wohnung gewesen, sie sei aber ebenfalls wohlauf.

Ermittlungen zu Motiv und genauem Tatablauf

Die Staatsanwaltschaft Mannheim und das Dezernat für Kapitalverbrechen des Kriminalkommissariats haben die Ermittlungen zum genauen Tatablauf, dem Beziehungsstatus der beiden und dem Motiv aufgenommen, teilten die Behörden mit.