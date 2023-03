Kabinett berät über Klinik-Verbund Heidelberg-Mannheim

per Mail teilen

Die baden-württembergische Landesregierung berät am Dienstag über die Zukunft der Unikliniken Heidelberg und Mannheim. Es geht um die künftige Zusammenarbeit der Krankenhäuser.

Nach SWR-Informationen geht es bei den Beratungen um die Frage, wie eng die Kliniken in Zukunft zusammen arbeiten sollen.

Klinikverbund so groß wie die Charité

Im Vorfeld waren vier verschiedene Modelle im Gespräch - von einer engeren Kooperation bis hin zu einer Fusion. Eine enge Zusammenarbeit wünschen sich beide Uniklinika, denn dadurch könnte aus den Häusern in Heidelberg und Mannheim ein großes Uniklinikum entstehen, das es mit der Berliner Charité aufnehmen könnte.

Landesregierung rechnet mit hohen Kosten

Die Landesregierung gibt sich in dieser Sache allerdings seit Jahren zurückhaltend - wegen der hohen Kosten. Bei der künftigen Zusammenarbeit geht es nämlich auch um die Frage, inwieweit sich das Land an den Kosten für die Universitätsmedizin Mannheim beteiligt, die bislang von der Stadt übernommen wurden. Im Gespräch sind deshalb auch Kooperations- und Verbund-Modelle. Möglicherweise wird eine Entscheidung direkt nach der Kabinettssitzung in Stuttgart bekannt gegeben.