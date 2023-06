Fronleichnams-Prozession lockt Pilger nach Walldürn

per Mail teilen

Die Fronleichnams-Prozession in Walldürn ist einer der Höhepunkte der Wallfahrt zum Heiligen Blut. Der Feiertag am Donnerstag beginnt traditionell mit einem Weckruf um vier Uhr.

Der Höhepunkt der Walldürner Wallfahrt (Neckar-Odenwald-Kreis) zum Heiligen Blut beginnt traditionell mit dem Weckruf der Odenwälder Trachtenkapelle. Im Morgengrauen machen sich die Musikerinnen und Musiker auf den Weg, um die Türme der Basilika zu erklimmen und um vier Uhr zwei jahrhundertealte "Heilig-Blut-Lieder" zu spielen. Um fünf Uhr treffen sich Frauen und Männer, die die vier großen Altäre in Walldürn für die Fronleichnamsprozession schmücken.

Große Blütenteppiche vor Basilika

Riesige Blütenteppiche müssen innerhalb weniger Stunden gelegt werden. Besonders der Blumenteppich am Wallfahrtsplatz direkt vor der Basilika ist Anlaufpunkt und Fotomotiv für viele Pilgerinnen und Pilger. Um 9 Uhr findet der feierliche Gottesdienst in der Basilika statt, im Anschluss daran die Prozession durch die Wallfahrtsstadt, mit Monstranz und Blutschrein.

Die diesjährige Hauptwallfahrtszeit zum Hl. Blut nach Walldürn wurde heute eröffnet! 🙌🏻



Ganz herzlich bedanken wir uns...Posted by Wallfahrt Zum Hl. Blut, Walldürn on Sunday, June 4, 2023

Tausende Pilger bis zum 2. Juli in Walldürn erwartet

Die Walldürner Hauptwallfahrt hat am Sonntag, den 4. Juni mit einem Hochamt begonnen. Vier Wochen lang ist die kleine Wallfahrtsstadt im Ausnahmezustand. Christen aus ganz Deutschland und den europäischen Nachbarländern pilgern zum Blutschrein in der Basilika in Walldürn, ein Großteil von ihnen kommt zu Fuß.