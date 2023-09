Heiliggeist mehr Raum geben: Holzpodest in Kirche

In Heidelberg entsteht unter dem Motto "Heiliggeist mehr Raum geben" ein neues Kirchenkonzept für die evangelische Kirche. Der Startschuss dazu fällt am Montag.

Die Heiliggeistkirche in Heidelberg wird umfassend saniert. Ein Team aus rund 25 Bausachverständigen, darunter Schreiner und Architekten, trifft sich von Montag an jeden Morgen um 8 Uhr in der Heiliggeistkirche in Heidelberg. Innerhalb von vier Tagen soll aus Fichtenholz aus den Wäldern der Stiftung Schönau ein 165 Quadratmeter großes Holzpodest entstehen.

Durchgehendes Bodenniveau angestrebt

Das Ganze ist Teil der baulichen Umgestaltung des Innenraums, um ein durchgehendes Bodenniveau zu erzeugen. Das selbst erklärte Ziel der Evangelischen Kirche in Heidelberg: "Mehr Augenhöhe und Barrierefreiheit".

Zum Abschluss des ersten Projektabschnitts gibt es am Donnerstag um 14 Uhr eine öffentliche Andacht am mit Landesbischöfin Heike Springhart.