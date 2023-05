per Mail teilen

Der SV Waldhof Mannheim feiert am Samstag vor dem Drittliga-Spiel gegen Duisburg die Mannschaft, die 1983 in die Bundesliga aufstieg. Mit dabei: Ex- Stürmer Karl-Heinz Bührer.

Dem SV Waldhof Mannheim ist vor fast genau 40 Jahren (1983) der Aufstieg in die erste Bundesliga gelungen - mit einem 3:3 im Spiel gegen den MSV Duisburg. Der SV Waldhof blieb sieben Jahre Bundesligist, stieg 1990 wieder ab. Der Verein feiert das 40. Jubiläum des legendären Aufstiegs am Samstag (27. Mai) zusammen mit den Fans im Mannheimer Carl-Benz-Stadion - im Rahmen des Drittliga-Spiels der aktuellen Waldhof-Elf gegen den MSV Duisburg. Der Verein hat dazu fast die komplette 83-er Aufstiegsmannschaft eingeladen - darunter auch Ex-Waldhof-Torjäger Karl-Heinz Bührer.

Karl-Heinz "Kalle" Bührer (63), Ex-Stürmer des SV Waldhof Mannheim, im SWR-Interview.

SWR Aktuell: Was ist Ihnen von diesem Auswärtsspiel in Duisburg, damals, im Mai 1983, noch in Erinnerung?

Karl-Heinz Bührer: An dem Tag? (lacht)… dass ich in der Halbzeit ausgewechselt wurde und Paul Linz, der für mich reinkam, hatte an dem Tag das Tor zum 3:3-Ausgleich (76. Minute) geschossen. Da war (bei mir) die Freude natürlich nicht so groß, weil ich das Spielfeld früher verlassen musste. Aber ansonsten hatte es sich ja abgezeichnet, dass, wenn wir dort punkten, wir dann dort den Aufstieg klar machen können. Da war die Freude schon sehr, sehr groß gewesen.

Karl-Heinz Bührer betreibt heute in Mannheim eine Versicherungsagentur Privat, Karl-Heinz Bührer

Ex-Waldhof-Spieler Bührer: "Wir haben gemerkt: Wir sind gut!"

SWR Aktuell: Ist es für Sie heute noch unglaublich, dass dem Waldhof damals dieser Bundesliga-Aufstieg gelungen ist?

Bührer: Wir haben angefangen, an den Aufstieg zu glauben, als wir zum Rückrundenauftakt der damaligen Saison (1982/83) bei den Kickers Offenbach auf dem Bieberer Berg gewonnen hatten. Das war so eine Art Initialzündung für uns. Ab diesem Zeitpunkt sind wir irgendwie jedes Spiel anders angegangen. Wir haben gemerkt: Wir sind gut. Irgendwie ist da was entstanden. Ab da hat alles gepasst bei uns.

SWR Aktuell: Wie stark ist denn noch der Kontakt zu Ihren Mitspielern und zu Aufstiegstrainer Klaus Schlappner? Treffen Sie sich noch regelmäßig auf ein Bierchen?

Bührer: Mit Günter Sebert (Waldhof-Ehrenspielführer) haben wir hier in Mannheim schon seit Jahren einen Stammtisch. Die anderen Spieler von damals, zum Beispiel Roland Dickgießer (seit 2016 Sportlicher Leiter beim FC Astoria Walldorf), zu denen gibt es teils keinen regelmäßigen Kontakt. Aber man ist telefonisch immer wieder in Verbindung. Auch zu Klaus Schlappner (SV Waldhof-Trainer 1980-1987 und 1996). Wir telefonieren zum Beispiel immer, wenn einer von uns Geburtstag hat. Sonst habe ich in Mannheim noch Kontakt zu Michael Schüssler und Reiner Hollich.

Klaus Schlappner, Ex-Trainer des SV Waldhof Mannheim. Hier ein Bild aus dem Jahr 1986. dpa Bildfunk picture alliance / dpa | Jörg Schmitt

SWR Aktuell: Wie sehr freuen Sie sich auf das Wiedersehen mit Ihren damaligen Mannschaftskameraden?

Bührer: Die Freude ist schon groß. Besonders auf Paul Linz, Wolfgang Böhni oder Dieter Schlindwein, Ulf Quaisser, die hab ich schon lange nicht mehr gesehen.

SWR Aktuell: Was ist denn am Samstag im Carl-Benz-Stadion genau geplant? Wie sieht das Programm dort für Sie aus?

Bührer: Ich weiß nur, dass wir uns erst hinter der Haupttribüne treffen. Da gibt es einen Stand des Jugendfördervereins. Wir werden dann vor dem Spiel (SV Waldhof gegen MSV Duisburg) eine Ehrenrunde auf dem Platz drehen. Und ich denke mal, dass die Fans auch ein bisschen was vorbereiten. Was genau, weiß ich aber noch nicht.

Am Ende war es für den SV Waldhof Mannheim eine enttäuschende Saison 2022/23. Bild: Stürmer Daniel Keita-Ruel. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Uwe Anspach

Aktuelle Waldhof-Mannschaft: "Die Auswärtsspiele waren sehr miserabel"

SWR Aktuell: Was sagen Sie denn zur aktuellen Mannschaft des SV Waldhof und zum leider ja geplatzten Traum vom Aufstieg in die Zweite Liga?

Bührer: Die Zielsetzung, würde ich jetzt mal für mich persönlich behaupten, ist einfach zu hoch angesetzt gewesen. Als Ziel wurde ja der Aufstieg ausgegeben. Ein Trainer (Christian Neidhart), der neu dazu kommt, der erst mal schauen muss, wo es lang geht, der das Team mit dem Sportlichen Leiter zusammengestellt: Das muss erst mal reifen. Da hat man vielleicht schon ein bisschen zu früh ein solches Ziel ausgegeben und dadurch gerät man dann immer wieder unter Druck. Man war ja auch dran (an den Aufstiegs-Plätzen) und hat ja insgesamt auch eine ganz gute Saison gespielt. Nur hat das Team nie eine Sieges-Serie hingelegt, das wäre wichtig gewesen. Wenn wir jetzt zum Schluss die drei Spiele gegen direkte Konkurrenten nicht verloren hätten, dann wäre der Aufstieg immer noch drin gewesen. Aber unsere Auswärtsspiele waren halt mit Blick auf die Ergebnisse sehr, sehr miserabel gewesen. Da kann man nicht vorne dabei sein, wenn man auswärts fast kaum Punkte holt. Das ist ganz klar.

SWR Aktuell: Damals, 1983, sprach man ja bundesweit vom "Wunder Waldhof". Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass es so ein Wunder wieder geben kann: Waldhof in der Bundesliga?

Bührer: Ich werde es wahrscheinlich nicht mehr erleben. Ich hoffe, dass ich es erlebe, dass wir die Zweite Liga erreichen. Bundesliga wäre natürlich ein Wunder. Aber daran glaube ich eher nicht. Ich hoffe, dass ich das Wunder "Zweite Liga" noch erleben darf.