Nachdem es bereits im Mai zu einem Stromausfall gekommen war, fiel am Freitag in Sinsheim für gut eineinhalb Stunden erneut der Strom aus. Betroffen waren das Stadtgebiet und ein Stadtteil.

Am Freitag gegen 15.30 Uhr ist es in Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) erneut zu einem Stromausfall gekommen. Betroffen waren das Stadtgebiet von Sinsheim sowie der Stadtteil Sinsheim-Eschelbach. Zu Personen- oder Sachschäden sei es aber nicht gekommen, so die Polizei.

Stromausfall: Technischer Defekt wohl Ursache

Ursache für den Stromausfall soll ein technischer Defekt gewesen sein. Auch Ampeln und der Mobilfunk seien zeitweise betroffen gewesen. In Teilen der Stadt war nach Angaben von Augenzeugen der Verkehr während des Ausfalls stark beeinträchtigt. Die Polizei rief zeitweise dazu auf, die Verkehrszeichen zu beachten. Die Beamtinnen und Beamten hatten in einer ersten Reaktion die Streifentätigkeit erhöht.

Bis 17 Uhr habe der örtliche Netzbetreiber die Stromversorgung weitgehend wiederherstellen können, teilte die Polizei am Abend mit. Ab 18 Uhr sei der Strom dann überall wieder normal geflossen. Erst Mitte Mai hatte es zuletzt eine Störung gegeben.